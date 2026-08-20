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Na Zemplínskej šírave sa začína zraz motorkárov, vystúpi aj Olympic
Program ponúkne spanilú jazdu okolo Zemplínskej šíravy, tradičný prejazd motorkárov centrom Michaloviec, kaskadérske vystúpenia, výstavu motocyklov a veteránov či motorkársky trh.
Autor TASR
Vinné 20. augusta (TASR) - Na Zemplínskej šírave sa vo štvrtok začína Zraz motorkárov, ktorý počas troch dní spojí tisíce priaznivcov motoriek a rockovej hudby. Podujatie potrvá do soboty (22. 8.) a podľa organizátorov každoročne priláka viac ako 12.000 návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia. Ako TASR informovala PR manažérka Eva Bestvinová, organizátori tento rok očakávajú rekordnú účasť.
Program ponúkne spanilú jazdu okolo Zemplínskej šíravy, tradičný prejazd motorkárov centrom Michaloviec, kaskadérske vystúpenia, výstavu motocyklov a veteránov či motorkársky trh. Súčasťou programu budú tiež diskusie s osobnosťami motocyklového športu, gastrozóna a tombola, ktorej hlavnou cenou je motocykel. „Keď sme pred rokmi začínali, naším cieľom bolo vytvoriť miesto, kde sa budú motorkári radi stretávať. Dnes vidíme, že Zemplínska šírava sa stala každoročným miestom stretnutia celej motorkárskej rodiny,“ uviedol organizátor Róbert Hercik.
Jedným z hlavných hudobných lákadiel bude česká skupina Olympic, ktorá podľa organizátorov odohrá na Zemplínskej šírave svoj jediný open-air koncert na Slovensku. Vystúpia aj Horkýže Slíže, Iné Kafe, Heľenine Oči, Adam Ďurica, Le Payaco, Iconito či AC/CZ. „Zraz motorkárov je zároveň významným impulzom pre cestovný ruch regiónu. Každý rok zapĺňa hotely, penzióny, chaty aj kempy na Zemplínskej šírave a v okolí,“ dodal Hercik.
Program ponúkne spanilú jazdu okolo Zemplínskej šíravy, tradičný prejazd motorkárov centrom Michaloviec, kaskadérske vystúpenia, výstavu motocyklov a veteránov či motorkársky trh. Súčasťou programu budú tiež diskusie s osobnosťami motocyklového športu, gastrozóna a tombola, ktorej hlavnou cenou je motocykel. „Keď sme pred rokmi začínali, naším cieľom bolo vytvoriť miesto, kde sa budú motorkári radi stretávať. Dnes vidíme, že Zemplínska šírava sa stala každoročným miestom stretnutia celej motorkárskej rodiny,“ uviedol organizátor Róbert Hercik.
Jedným z hlavných hudobných lákadiel bude česká skupina Olympic, ktorá podľa organizátorov odohrá na Zemplínskej šírave svoj jediný open-air koncert na Slovensku. Vystúpia aj Horkýže Slíže, Iné Kafe, Heľenine Oči, Adam Ďurica, Le Payaco, Iconito či AC/CZ. „Zraz motorkárov je zároveň významným impulzom pre cestovný ruch regiónu. Každý rok zapĺňa hotely, penzióny, chaty aj kempy na Zemplínskej šírave a v okolí,“ dodal Hercik.