Na Zemplínskej šírave uzatvárajú letnú turistickú sezónu

Kaluža/Klokočov/Vinné 30. augusta (TASR) - Na Zemplínskej šírave budú počas nadchádzajúceho víkendu naposledy v tejto letnej sezóne otvorené bazény v obciach Kaluža a Klokočov. Kemp v Klokočove zostane otvorený podľa počasia a záujmu turistov. Starostovia obcí, ktoré prevádzkujú rekreačné strediská, pre TASR zhodnotili tohtoročnú sezónu ako dobrú. V porovnaní s minulým rokom zaznamenali mierny nárast návštevníkov.



"Viac nám zarábal kemping ako neplavecký bazén. Rozdiel nie je nejaký radikálny, ale máme informácie, že náš kemping patrí medzi najlepšie na šírave," uviedla starostka Klokočova Monika Hudáčková. Dodala, že kemping bol najmä od štvrtka do nedele často plne obsadený a prilákal návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Holandska, Nemecka, Maďarska a Poľska.



"Máme 112 metrov dlhý bazén a toto leto bolo výrazne lepšie ako minulý rok, hlavne čo sa týka počasia. Návštevnosť bola o niečo lepšia ako minulý rok," zhodnotil starosta Kaluže Jozef Fic. Dodal, že obec by chcela pridať nové atrakcie pre deti a zlepšiť kvalitu ubytovania, aby sa zvýšila návštevnosť. "Bez podpory štátu to však nepôjde," zdôraznil.



"Sezónu sme mali dobrú, počasie bolo výborné, čo je pre šíravu kľúčové," poznamenal starosta obce Vinné Marián Makeľ. Obec Vinné prevádzkuje stredisko Hôrka. "Nie som spokojný s novozavedeným parkovacím systémom, pretože firma mešká s inštaláciou platobných terminálov, čo nám prinieslo nižšie príjmy, než sme očakávali," vysvetlil starosta.