ÚTOK: Žene sa podarilo vyhnúť 4 výstrelom, no zasiahli ju údery tyčou

Košice 1. septembra (TASR) - K násilnej trestnej činnosti došlo v sobotu (31. 8.) popoludní v Košiciach. "Štyri výstrely, ktoré smerovali na poškodenú ženu, ju nezasiahli, avšak údery železnou tyčou ju neminuli," informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti. Zranená žena skončila v nemocnici.



Polícia zároveň zverejnila fotografiu muža, ktorý sa nachádzal na mieste udalosti a ktorý by ju mohol svojím svedectvom pomôcť objasniť. "My nevieme, kde sa nachádza, ak to však viete vy, ozvite sa na bezplatné telefónne číslo 158 alebo sa zastavte na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru," vyzvala polícia verejnosť. Bližšie podrobnosti o trestnom čine zatiaľ neuviedla.