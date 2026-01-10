< sekcia Regióny
Na žiarskych školách zrealizovali vodozádržné opatrenia
Vodozádržné opatrenia si možno nájdu v budúcnosti uplatnenie aj na iných budovách v meste.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. januára (TASR) - V Žiari nad Hronom počas uplynulej jesene zrealizovali na miestnych školách vodozádržné opatrenia. Primátor Peter Antal informoval, že opatrenia zrealizovali na všetkých troch základných školách a na troch materských školách v meste.
„V areáloch pribudli retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody a dažďové záhrady,“ priblížil s tým, že strecha Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika sa stala prvou väčšou plochou v meste, na ktorej vznikla zelená strecha.
Antal avizuje, že takéto opatrenia nielen zlepšujú kvalitu životného prostredia, ale zachytenú dažďovú vodu budú vedieť efektívne využívať nielen školy a škôlky, ale aj mestské Technické služby na polievanie záhonov či ciest v meste. Vodozádržné opatrenia si možno podľa jeho slov nájdu v budúcnosti uplatnenie aj na iných budovách v meste.
Riaditeľ mestských technických služieb Igor Rozenberg v tejto súvislosti uviedol, že pre oneskorenie povoľovacieho procesu ukončili realizáciu vodozádržných opatrení neskôr, ako predpokladali, a to koncom októbra. „Systém sme odskúšali, zaškolili sme pracovníkov,“ poznamenal s tým, že ich efekt nestihli zatiaľ využiť. Ich odovzdanie do užívania plánujú v jarných mesiacoch.
