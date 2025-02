Na židovský cintorín v Kežmarku dali kamery. Chcú zabrániť vandalizmu

Kežmarok 20. februára (TASR) - Nový kamerový systém na židovskom cintoríne v Kežmarku má zabrániť vandalizmu. Vedúca oddelenia komunikácie a propagácie mesta Jarka Hlaváčová informovala, že so žiadosťou o tento bezpečnostný prvok prišla židovská obec a ukázal sa ako opodstatnený.



"Tento krok je reakciou na potrebu zvýšenej ochrany pietneho miesta a predchádzaniu takýmto nežiaducim aktivitám," uviedla Hlaváčová.



Realizácia plánovaného projektu čelila viacerým prekážkam, najmä pre technické problémy a finančné obmedzenia. Najväčšia výzva spočívala v potrebe vyriešiť odberný bod na elektrickú energiu, bez ktorého by kamera nemohla byť funkčná. "Nebolo to jednoduché, ale nakoniec sme sa dopracovali k riešeniu. Rozhodli sme sa podporiť tento projekt a zabezpečiť ochranu spomínanej historickej pamiatky. Som rád, že nás prekážky neodradili a plány sa konečne pretavili do úspešnej realizácie," dodal primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Bezpečnostná technológia napomôže nielen ochrane samotného cintorína, ale aj udržaniu pamiatky pre budúce generácie. Nová kamera navyše nemonitoruje len samotný cintorín, ale aj jeho okolie, dokonca aj parkovacie miesta v určenej lokalite, pričom zaznamenáva evidenčné čísla vozidiel. "Mesto sa neustále snaží zlepšovať svoje technologické vybavenie a implementovať nové bezpečnostné prvky, ktoré pomôžu chrániť ako obyvateľov, tak aj naše kultúrne a historické dedičstvo," dodal šéf mestskej polície Štefan Šipula. Samospráva verí, že nové opatrenia pocítia obyvatelia aj turisti.



Ortodoxný židovský cintorín sa nachádza na severnom okraji mesta a vznikol pravdepodobne po roku 1867. V roku 2000 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR na svojej webovej stránke uvádza, že cintorín zrekonštruovalo občianske združenie Astra v rokoch 2003 - 2004 a podľa vyjadrenia inšpekcie pamiatkovej starostlivosti pri Ministerstve kultúry SR je to najupravenejší židovský cintorín na Slovensku. "Má plochu približne 50 krát 60 metrov, nachádza sa na ňom 558 náhrobkov väčšinou vo veľmi zachovalom stave, z ktorých má len 36 nečitateľné texty," uvádza zväz. Najstarší zachovaný hrob pochádza z roku 1875.