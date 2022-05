Na žilinskej pošte zaistili klobúk zdobený krokodílími zubami

Žilina 23. mája (TASR) - Na žilinskej vyclievacej pošte zaistili príslušníci finančnej správy klobúk zdobený krokodílími zubami z Texasu. Podľa hovorkyne Colného úradu (CÚ) Žilina Boženy Chríbikovej chýbalo mužovi z Púchova povolenie na dovoz tohto tovaru.



Doplnila, že klobúk čiernej farby, po obvode s pásom so vzorom hadej kože a ozdobený pätnástimi zubami z krokodíla, poslal odosielateľ z USA v kartónovej škatuli. "Zásielka sa dostala na preclenie na žilinskú vyclievaciu poštu. Pri kontrole príslušníci finančnej správy zistili, že ide o výrobok z chráneného živočícha, ktorý je zaradený do prílohy dohovoru CITES a pre obchod s ním platia prísne opatrenia. Tie majú zabrániť takému zaobchádzaniu so zvieraťom, ktoré je nezlučiteľné s jeho prežitím," uviedla hovorkyňa CÚ Žilina.



Dovozca mal podľa nej pri colnom konaní predložiť potrebné povolenie na dovoz exemplárov, čo ani v stanovenej lehote neurobil. "Pre nesplnenie podmienok na prepustenie mu klobúk s krokodílími zubami, ktorý si objednal za 275 dolárov, nemohol byť doručený. Príslušníci finančnej správy ho zaistili a v budúcnosti ho využijú na edukačné účely," dodala Chríbiková.