Na žilinskej psychiatrii pribudli dva ručne maľované stromy

Žilina 24. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa zapojila do pilotného projektu zavádzania tzv. Stromov odkazov pacientov na slovenských psychiatrických klinikách. Dva ručne maľované stromy pribudli na stenách oboch lôžkových jednotiek oddelenia žilinskej psychiatrie. Pacienti môžu do špeciálnych búdok umiestnených na konároch vložiť svoje odkazy pre personál či nových pacientov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa FNsP Lenka Záteková.



Ako uviedla primárka oddelenia psychiatrie FNsP Žilina Oľga Vöröšová, iniciatíva založenia Stromov odkazov vznikla na základe podnetu personálu. "Stromy sú nielen skrášlením prostredia, ale pomáhajú nám na oddelení budovať dôveru, pocit bezpečia a zároveň prijímať podnety na zlepšenie," priblížila.



Dodala, že do špeciálnych búdok môžu pacienti vkladať lístky s návrhmi na zmeny a zároveň povzbudivé odkazy pre nových klientov. "Takáto spätná väzba môže odbúrať prvotný strach alebo nedôveru, ukáže ostatným, že sa nemusia báť, pretože naše pracovisko im poskytne bezpečie a profesionálnu starostlivosť," povedala primárka.



Dva stromy odkazov pacientov namaľoval bez nároku na odmenu amatérsky maliar Pavol Záhumenský. Prvá maľba na jednej z lôžkových jednotiek predstavujúca letné prostredie je už hotová. Druhý zo stromov zachytáva jesennú atmosféru prírody a aktuálne robia posledné úpravy. Vedúca sestra oddelenia psychiatrie Renáta Lachová zdôraznila, že na projekte sa podieľali aj samotní pacienti. "V rámci pracovnej terapie vlastnoručne vyrábali s pomocou personálu kartónové vtáčie búdky, v ktorých sú dnes vložené dokonca aj prvé odkazy," podotkla.



Oddelenie psychiatrie FNsP Žilina je najväčším psychiatrickým oddelením v Žilinskom kraji. Zdravotnú starostlivosť poskytuje v rámci 62 lôžok a ambulantnej časti pre spádovú oblasť 300.000 obyvateľov.