Na žilinskom sídlisku Hliny vznikne 271 nových parkovacích miest

Žilina 23. júna (TASR) - Viac ako pol milióna eur investuje žilinská radnica do vybudovania nových parkovacích miest na sídlisku Hliny. Projekt prinesie 271 parkovacích miest a súvisí s pripravovanou reguláciou parkovania, ktorá by mala byť na Hlinách zavedená v priebehu budúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Najviac parkovacích miest vybudujú na Severnej ulici, kde vznikne 112 nových státí. „Ďalších 56 miest bude doplnených na Gabajovej, 35 miest na Saleziánskej a 21 miest na Hlinskej ulici. Obyvatelia či návštevníci sídliska Hliny budú môcť už čoskoro využívať aj 32 miest na Ružovej ulici, kde pribudne aj ďalších päť pre vozidlá osôb so zdravotným znevýhodnením,“ konkretizovala Ondrášová.



Žilinský primátor Peter Fiabáne upozornil, že projekt okrem budovania nových kapacít zahŕňa aj stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích miest, ktoré v súčasnosti nespĺňajú platné normy. „Mnohé z nich vznikli bez presného technického riešenia a pri zavedení regulácie by nemohli byť považované za regulárne parkovacie miesta. V rámci projektu ich preto upravíme tak, aby vyhovovali legislatívnym požiadavkám,“ uviedol Fiabáne.



Investíciu vo výške viac ako pol milióna eur financuje mesto z fondu mobility, ktorý je napĺňaný príjmami z výberu parkovného v regulovaných zónach. Stavebné práce odštartujú už v júli, pričom dokončenie väčšiny úsekov sa predpokladá v novembri tohto roka.