Na žilinskom úrade začnú v pondelok rekonštruovať vstup do budovy

Žilina 22. septembra (TASR) - Priestory vstupu do budovy Mestského úradu v Žiline prejdú v najbližších dňoch obnovou. Rekonštrukciu budú robiť za plného chodu mestského úradu i klientskeho centra, vstup do budovy bude dočasne upravený a stavenisko riadne označené. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou žilinskej radnice Katarína Gazdíková.



"V rámci rekonštrukcie vymeníme kovové konštrukcie zábradlia popri schodoch do budovy, poškodený kameň na schodoch a nájazdovej rampe a zrenovujeme omietky popri schodisku i rampe. Najhlučnejšie práce sa budú realizovať mimo úradných hodín," priblížila Gazdíková.



Od pondelka (23. 9.) sa klienti a zamestnanci úradu dostanú do budovy hlavným vchodom cez nájazdovú rampu. Mesto žiada občanov o opatrnosť pri návšteve úradu. Ukončenie prác je naplánované do konca októbra, v prípade priaznivého počasia i skôr.