Na Zimnej ulici v Spišskej Belej vznikne nové inkluzívne ihrisko

Spišská Belá 19. marca (TASR) - V Spišskej Belej vybudujú nové inkluzívne detské ihrisko. Samospráva na webovej stránke informovala, že sa im na realizáciu projektu podarilo získať dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 45.000 eur. Ihrisko postavia na Zimnej ulici.



"Hlavným cieľom projektu je podporiť plnenie funkcií rodín, upevňovať stabilitu a vzťahy medzi generáciami. Nové inkluzívne ihrisko bude slúžiť deťom predškolského veku, deťom so zdravotným znevýhodnením, ako aj ich rodičom a starým rodičom," uviedlo mesto.



Potrebu vybudovať takéto ihrisko evidovala radnica už dlhšie, keďže to existujúce dostatočne neplní svoju funkciu. Rodiny z tejto oblasti tak musia využívať iné, často preplnené ihriská v iných častiach mesta. "Vybudovaním nového inkluzívneho ihriska s certifikovanými hracími prvkami sa vytvorí bezpečné a podnetné prostredie, ktoré podporí socializáciu a inklúziu detí," skonštatovala samospráva.



Rezort práce schválil na výstavbu viac ako stovky detských inkluzívnych ihrísk v rôznych mestách približne päť miliónov eur. V Spišskej Belej sa vďaka dotácii podarí naplniť ďalší dôležitý cieľ, a to vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť nielen na hru, ale aj na budovanie komunity a posilnenie rodinných väzieb.



V súvislosti s prácami na budovaní nového ihriska, ktoré začnú v najbližších týždňoch, žiada radnica miestnych obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie. "Veríme, že výsledok prinesie radosť všetkým deťom a rodinám v našom meste," uzavrela radnica.