Na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave bude karnevalová nálada

Zimný štadión Ondreja Nepelu. Foto: TASR - Michal Svítok

Karneval na ľade sa uskutoční v tréningovej hale zimného štadióna od 10.30 h do 12.30 h.

Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v hlavnom meste sa v nedeľu predpoludním uskutoční karneval na ľade. Okrem karnevalovej atmosféry a súťaže o najlepšiu masku bude súčasťou podujatia aj kurz korčuľovania. Informuje o tom mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

Karneval na ľade sa uskutoční v tréningovej hale zimného štadióna od 10.30 h do 12.30 h. „Pre deti je pripravená súťaž o najkrajšiu vlastnoručne vyrobenú masku, maľovanie na tvár pre tých, ktorí prídu bez masky, tiež tombola či fotostena,“ približuje samospráva na svojom webe.

Kurz korčuľovania budú viesť skúsení inštruktori školy Jumping Joe. „Kurz je určený pre úplných začiatočníkov aj pre pokročilejších korčuliarov,“ dodala mestská časť.

Podujatie je súčasťou cyklu Novomestské rodinné nedele.
