Na zimnom štadióne v Žiline sa uskutočnili rekonštrukcie

Žilina 26. januára (TASR) - Zimný štadión v Žiline sa v predchádzajúcom roku dočkal viacerých rekonštrukcií. Zmodernizovali sa nielen šatne či osvetlenie tréningovej haly, ale zakúpila sa aj nová rolba na úpravu ľadovej plochy. Suma za všetky zrealizované opravy a investície bola vyčíslená takmer na 600.000 eur. Ako uviedla hovorkyňa Žiliny Zuzana Ondrášová, mesto chce pokračovať v modernizácii štadióna podľa pripraveného plánu až do roku 2029.



V roku 2024 sa podarilo ukončiť prvú etapu modernizácie šatní na žilinskom zimnom štadióne. Vymenili aj šatňové boxy a mobiliár v hokejových šatniach mužov a juniorov. Priestor ďalej skvalitnila oprava strešných plášťov, modernizácia parkovacieho systému či výmena gumových podláh na striedačkách v tréningovej hale. Nad tou bol tiež zavedený moderný systém regulácie osvetlenia, ktorý umožňuje centrálne ovládanie všetkých svetelných zdrojov. Jeho aplikácia zlepší nielen vizuálny komfort športovcov a návštevníkov, ale zároveň prispeje k úsporám elektrickej energie.



Žilinská samospráva a Správa športových zariadení mesta Žilina pripravili plán na ďalšie roky, počas ktorých chcú jeden z najstarších zimných štadiónov čo najviac zveľadiť. "Okrem zateplenia obvodového plášťa a výmeny okien chceme v ďalších dvoch etapách zmodernizovať zvyšné šatne v hlavnej a tréningovej hale. V pláne je však aj oprava toaliet či ambicióznejší projekt fotovoltickej elektrárne. Radi by sme zmodernizovali strojovňu chladenia, výmenníkovú stanicu, vymenili mantinely a sedačky v hlavnej hale a dokonca vybudovali sky boxy," priblížil konateľ Správy športových zariadení mesta Žilina Jaroslav Koválik.



Modernizáciou by sa mal zimný štadión a jeho zariadenie prispôsobiť nielen technickým, ale i ekologickým štandardom. "Práce sú zamerané nielen na skvalitnenie budovy zimného štadióna, ale aj na zníženie jej energetickej náročnosti a zlepšenie udržateľnosti využívania priestorov. Podobne ako všetky ďalšie investičné projekty, aj tento bude závisieť od financií z eurofondov a iných dostupných zdrojov," doplnil primátor mesta Peter Fiabáne.