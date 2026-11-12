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Na zimnú údržbu je Detva pripravená, vyčlenili na ňu 100.000 eur
Hovorca uviedol, že v rámci správy mesta počas zimnej sezóny zabezpečujú údržbu približne 140 kilometrov ciest a 30 kilometrov chodníkov.
Autor TASR
Detva 12. novembra (TASR) - Mesto Detva je na zimnú údržbu miestnych komunikácií v sezóne 2026/2027 pripravené rovnako ako v predchádzajúcich rokoch. V rozpočte na rok 2026 na ňu vyčlenilo 100.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečujú pracovníci Technických služieb (TS) Detva. Vybavenie, ktoré počas zimy nasadzujú, vrátane mechanizmov a techniky na posyp či pluhovanie, je tak v ich gescii. Kapacity a ručné dočisťovanie posilňujú aj takzvaní aktivační pracovníci. „Ich počet sa počas sezóny mení, preto mesto nevie uviesť presný počet,“ spresnil. TS majú na starosti aj dispečerskú službu.
Hovorca uviedol, že v rámci správy mesta počas zimnej sezóny zabezpečujú údržbu približne 140 kilometrov ciest a 30 kilometrov chodníkov. „Úlohou je zabezpečiť ich zjazdnosť a priechodnosť v čo najkratšom čase po vzniku poveternostných javov,“ podotkol.
Technické služby Detva majú na zimu k dispozícii jeden sypač s pluhom, jedno malé vozidlo na posyp chodníkov, dve malé vozidlá na pluhovanie chodníkov a štyri traktory s radlicami na pluhovanie. Na dva z nich montujú posypové mechanizmy.
Samospráva zdôrazňuje, že cestu III/2455 od nákupného centra a kotolne na začiatku Detvy až po obec Dúbravy a rovnako aj cestu od Slovenskej autobusovej dopravy Detva po železničnú stanicu spravuje Banskobystrická regionálna správa ciest. Stará sa o letnú aj zimnú údržbu týchto úsekov.
Mesto ďalej pripomína, že čistenie ciest od snehovej vrstvy niekedy komplikujú aj vodiči a obyvatelia, keď nechávajú svoje autá zaparkované na uliciach. „Niektoré užšie uličky sa nedajú vôbec vyčistiť. Popri autách totiž nezostane pre traktor žiadny manipulačný priestor. Prosíme občanov, aby nenechávali svoje vozidlá na uliciach,“ upozornil v minulosti konateľ TS Jozef Malatinec.
Dodal, že údržbu miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečujú pracovníci Technických služieb (TS) Detva. Vybavenie, ktoré počas zimy nasadzujú, vrátane mechanizmov a techniky na posyp či pluhovanie, je tak v ich gescii. Kapacity a ručné dočisťovanie posilňujú aj takzvaní aktivační pracovníci. „Ich počet sa počas sezóny mení, preto mesto nevie uviesť presný počet,“ spresnil. TS majú na starosti aj dispečerskú službu.
Hovorca uviedol, že v rámci správy mesta počas zimnej sezóny zabezpečujú údržbu približne 140 kilometrov ciest a 30 kilometrov chodníkov. „Úlohou je zabezpečiť ich zjazdnosť a priechodnosť v čo najkratšom čase po vzniku poveternostných javov,“ podotkol.
Technické služby Detva majú na zimu k dispozícii jeden sypač s pluhom, jedno malé vozidlo na posyp chodníkov, dve malé vozidlá na pluhovanie chodníkov a štyri traktory s radlicami na pluhovanie. Na dva z nich montujú posypové mechanizmy.
Samospráva zdôrazňuje, že cestu III/2455 od nákupného centra a kotolne na začiatku Detvy až po obec Dúbravy a rovnako aj cestu od Slovenskej autobusovej dopravy Detva po železničnú stanicu spravuje Banskobystrická regionálna správa ciest. Stará sa o letnú aj zimnú údržbu týchto úsekov.
Mesto ďalej pripomína, že čistenie ciest od snehovej vrstvy niekedy komplikujú aj vodiči a obyvatelia, keď nechávajú svoje autá zaparkované na uliciach. „Niektoré užšie uličky sa nedajú vôbec vyčistiť. Popri autách totiž nezostane pre traktor žiadny manipulačný priestor. Prosíme občanov, aby nenechávali svoje vozidlá na uliciach,“ upozornil v minulosti konateľ TS Jozef Malatinec.