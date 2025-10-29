< sekcia Regióny
Na zimnú údržbu je Detva pripravená, vyčlenila na ňu 100.000 eur
Konateľ služieb vlaňajšiu zimu prirovnal k tým miernejším.
Autor TASR
Detva 29. októbra (TASR) - Mesto Detva je na najbližšiu zimnú sezónu pripravené v štandardnom režime, tak ako po minulé roky. Na tento výkon v rozpočte pre rok 2025 vyčlenili sumu 100.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že údržbu zabezpečujú pracovníci Technických služieb Detva, ktorých kapacity posilňujú aj takzvaní aktivační pracovníci. „Technické vybavenie, ktoré je počas zimy nasadzované, vrátane mechanizmov a techniky na posyp či pluhovanie, je v gescii technických služieb mesta,“ objasnil.
Ich konateľ Jozef Malatinec TASR povedal, že na zimu zabezpečujú približne 400 ton materiálu na posyp. Podľa neho majú zatiaľ pripravených aj približne 25 ton posypovej soli. „V prípade potreby ju počas zimy doplníme,“ podotkol s tým, že všetko bude záležať od počasia.
Hovorca uviedol, že v rámci správy mesta počas zimnej sezóny zabezpečujú údržbu približne 176 kilometrov ciest a 49 kilometrov chodníkov. „Úlohou je zabezpečiť ich zjazdnosť a priechodnosť v čo najkratšom čase po vzniku poveternostných javov,“ zdôraznil. Doplnil, že dispečerskú službu pre nahlasovanie podnetov od obyvateľov zriadia na začiatku zimy. Bude to prostredníctvom technických služieb. Kontakty a presné informácie podľa Suju včas zverejnia.
Konateľ služieb vlaňajšiu zimu prirovnal k tým miernejším. Podľa neho neminuli všetky zásoby, ktoré mali k dispozícii v podobnom objeme, ako pripravili na nasledujúcu sezónu.
Mesto pripomína, že čistenie ciest od snehovej vrstvy niekedy komplikujú aj vodiči a obyvatelia, keď nechávajú svoje autá zaparkované na uliciach. „Niektoré užšie uličky sa nedajú vôbec vyčistiť. Popri autách totiž nezostane pre traktor žiadny manipulačný priestor. Prosím občanov, aby nenechávali svoje vozidlá na uliciach,“ upozornil Malatinec.
