Na zimnú údržbu majú v L. Mikuláši 900 ton posypového materiálu

Liptovský Mikuláš 4. novembra (TASR) - Šestnásť mechanizmov majú Verejnoprospešné služby (VPS) mesta Liptovský Mikuláš pripravených na údržbu ciest a chodníkov v zimnej sezóne 2024/2025. Novinkou je cestný sypač, od minulej sezóny je v prevádzke aj nové vozidlo na odhŕňanie a posyp chodníkov. Podľa riaditeľa VPS Martina Kögela je v skladoch nachystaných 700 ton štrku a 200 ton posypovej soli.



Zimná pohotovosť pre cestárov je v Liptovskom Mikuláši oficiálne vyhlásená zvyčajne od 15. novembra, ale VPS majú strojové vybavenie nachystané už od začiatku mesiaca pre prípad, že by sneh napadol skôr. "Systém zimnej služby sa riadi operačným plánom. Cesty a chodníky sú rozdelené do troch kategórií, prioritu majú hlavné a najviac frekventované ťahy, nasledujú ostatné miestne komunikácie, obslužné cesty, parkoviská a vnútrobloky," uviedol Kögel.



Pripomenul, že o hlavný ťah mestom a cesty II. a III. triedy sa stará Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. "Na posyp sa nám osvedčilo používanie zmesi štrku a soli, ktorá je účinná do -5 stupňov Celzia, čo pokrýva väčšinu zrážkových epizód počas zimy," vysvetlil Kögel.



Podľa jeho slov sú na výkon údržby pripravení štyria dispečeri a do vozidiel a mechanizmov bude nastupovať 32 obsluhujúcich zamestnancov v dvoch zmenách. VPS počas zimy udržiava približne 175 kilometrov ciest, chodníkov, 11 mostov a pre chodcov aj šesť lávok a dva podchody.