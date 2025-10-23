< sekcia Regióny
Na zimnú údržbu sú cestári v Prešovskom kraji pripravení
Autor TASR
Prešov 23. októbra (TASR) - Krajskí cestári sú na zimnú údržbu ciest v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) pripravení. Zabezpečené sú strojné mechanizmy aj centrálny dispečing a sklady s posypovým materiálom sú naplnené na 60 percent. O zjazdnosť cestných komunikácií kraja, ale aj takmer siedmich stoviek kilometrov (km) štátnych ciest sa počas zimnej údržby postará vyše 470 vodičov, strojníkov a dispečerov. Zimná sezóna cestárom Správy a údržby ciest (SÚC) PSK oficiálne začína 1. novembra a potrvá do 31. marca nasledujúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Zjazdnosť ciest bude v zimnej sezóne 2025/2026 organizovaná konkrétne cez sedem oblastí SÚC PSK, ktorými sú Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou, tri vysunuté pracoviská – Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce, Podspády a ich 18 cestmajsterstiev. Zabezpečovaná bude podobne ako v uplynulej sezóne prostredníctvom 104 pracovných okruhov,“ uviedla Jeleňová.
Na cestách druhej a tretej triedy, patriacich pod SÚC PSK, pôjde pritom o údržbu 2393 km ciest. Krajskí cestári sa postarajú tiež o 679 km ciest zriaďovaných Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou, ako i o 31 km strategicky významných účelových komunikácií.
Po personálnej stránke má cestnú údržbu v zime vykonávať 306 vodičov, 57 strojníkov, 22 traktoristov a taktiež 90 dispečerov v nepretržitej prevádzke. V prípade techniky na cesty nasadia až 102 sypačov, 37 nakladačov, 46 traktorov s radlicou, 11 snehových fréz a tri grejdery. Ďalších šesť posypových vozidiel bude v zálohe pre prípad vzniku mimoriadnych snehových kalamitných situácií.
SÚC PSK má aktuálne svojich 17 skládok chemického a 21 skládok inertného posypového materiálu naplnených už na 60 percent. Konkrétne je v nich umiestnených 20.408 ton chemického materiálu, presnejšie 20.000 ton soli a 408 ton ekologickej soli, teda chloridu horečnatého, ktorý sa používa na výrobu soľanky používanej pri mimoriadnych podmienkach v Tatrách, Pieninách a pri vodných nádržiach. K dispozícii je tiež 24.500 ton inertného materiálu určeného hlavne na posypy vo Vysokých Tatrách a v Poloninách. V kraji bude zároveň osadených viac ako 17.005 metrov snehových zábran.
Krajskí cestári budú nepretržite monitorovať kvalitu zjazdnosti ciest a poveternostné podmienky prostredníctvom 55 kusov meteorologických staníc, kamier a informačných panelov nainštalovaných na cestách druhej a tretej triedy.
Motoristickej verejnosti bude od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026 k dispozícii aj non-stop centrálna dispečersko-spravodajská služba.
