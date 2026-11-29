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Na zimnú údržbu Trnavy je vyčlenených 27 vozidiel a mechanizmov
V tejto sezóne zabezpečujú zimnú údržbu v Trnave Mestské služby mesta Trnava a spoločnosť CS.
Autor TASR
Trnava 29. novembra (TASR) - Na zimnú údržbu mesta Trnava, ktoré je rozdelené do troch zón, je vyčlenených 27 zásahových a pomocných vozidiel a mechanizmov. Patria medzi ne veľké cestné sypače s radlicami, menšie chodníkové traktory, nakladače či vozidlá na dovoz posypového materiálu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
V tejto sezóne zabezpečujú zimnú údržbu v Trnave Mestské služby mesta Trnava a spoločnosť CS. Zimná údržba sa vykonáva v troch etapách podľa dopravného významu jednotlivých komunikácií. „Prioritu majú hlavné dopravné ťahy, komunikácie, po ktorých premáva mestská autobusová doprava, a prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam,“ priblížila hovorkyňa.
Nasledujú ďalšie spojovacie a obslužné komunikácie a postupne sa technika presúva aj do menej frekventovaných ulíc. „Súčasťou zimnej údržby je tiež odstraňovanie snehu zo zastávok MHD, priechodov pre chodcov, lávok, schodísk a vybraných parkovísk. Cyklotrasy prichádzajú na rad po zabezpečení údržby komunikácií určených pre chodcov,“ doplnila.
S ohľadom na ochranu životného prostredia sa chodníky a cyklochodníky v parkoch podľa jej slov udržiavajú predovšetkým odhŕňaním snehu a posypom drveným kamenivom. Chemický posyp sa využíva len výnimočne, pri výskyte poľadovice. O koordináciu zimnej údržby sa stará centrálny dispečing Mestských služieb mesta Trnava.
V tejto sezóne zabezpečujú zimnú údržbu v Trnave Mestské služby mesta Trnava a spoločnosť CS. Zimná údržba sa vykonáva v troch etapách podľa dopravného významu jednotlivých komunikácií. „Prioritu majú hlavné dopravné ťahy, komunikácie, po ktorých premáva mestská autobusová doprava, a prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam,“ priblížila hovorkyňa.
Nasledujú ďalšie spojovacie a obslužné komunikácie a postupne sa technika presúva aj do menej frekventovaných ulíc. „Súčasťou zimnej údržby je tiež odstraňovanie snehu zo zastávok MHD, priechodov pre chodcov, lávok, schodísk a vybraných parkovísk. Cyklotrasy prichádzajú na rad po zabezpečení údržby komunikácií určených pre chodcov,“ doplnila.
S ohľadom na ochranu životného prostredia sa chodníky a cyklochodníky v parkoch podľa jej slov udržiavajú predovšetkým odhŕňaním snehu a posypom drveným kamenivom. Chemický posyp sa využíva len výnimočne, pri výskyte poľadovice. O koordináciu zimnej údržby sa stará centrálny dispečing Mestských služieb mesta Trnava.