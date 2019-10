Na zimnú údržbu v Košiciach má Kosit pripravených 44 mechanizmov

Košice 29. októbra (TASR) – Na nadchádzajúcu zimnú údržbu komunikácií a chodníkov v meste Košice spoločnosť Kosit plánuje nasadiť 44 mechanizmov, 50 ručných zametačov a celkovo 224 zamestnancov. Priebeh zimnej údržby je každoročne naplánovaný v termíne od 1. novembra do konca marca.



"V rámci obnovy vozového parku sme sa už v minulom roku sústredili na také vybavenie, ktoré zabezpečuje údržbu pre čo najprofesionálnejšie poskytované služby," uviedol v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Marián Christenko. Okrem bežného vybavenia, akými sú tzv. veľké sypače a malé mechanizmy sypače-zametače firma vlani pre potreby efektívnej údržby zakúpila aj buginy či štvorkolku.



"Celkovo rozsah údržby je za posledné dva roky podstatne vyšší, ako tomu bolo v minulosti. Je to spôsobené takzvanou chodníkovou novelou, keď štát rozhodol, že za zimnú údržbu pozemných komunikácií vrátane chodníkov je zodpovedný majiteľ, čiže v tomto prípade mesto Košice," konštatoval Christenko. Neudržiavané chodníky počas zimy budú označené. Oproti minulej sezóne počet ručných zametačov klesol o 20, keďže časť ručných výkonov v mestských častiach Západ a Sever prevzala Správa mestskej zelene (SMsZ).



Operačný plán zimnej údržby, schválený mestom Košice, ukladá v prípade sneženia zmluvnú povinnosť prednostne zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť komunikácií s najvyšším prioritným stupňom. Všetky komunikácie, o ktoré sa počas zimnej sezóny spoločnosť Kosit bude strojným čistením starať, sú vyznačené v mape obslužnosti. Tá je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti. "V prvej vlne údržby sa sústreďujú všetky činnosti najmä na hlavné ťahy a trasy liniek MHD. Výkon zimnej údržby sa na komunikácie s prioritným stupňom dva a tri, teda bočné ulice, chodníky, schody, podchody a ďalšie, presúva až po vykonaní údržby komunikácií s prioritných stupňom jeden. Nie je preto reálne možné, aby sme vykonali údržbu na všetkých spravovaných úsekoch naraz," priblížil Christenko.



Občania sa môžu s prípadnými podnetmi obrátiť na bezplatnú Zelenú linku 0800156748 či stránku Za čistejšie Košice na sociálnej sieti. "Úzko spolupracujeme aj s hlavným dispečingom Magistrátu mesta Košice, čím spoločne chceme v čo najväčšej miere prispieť k zmierňovaniu dosahu poveternostných podmienok, a to najmä zabezpečením prejazdnosti ciest a schodnosti chodníkov v čo najkratšom možnom čase. O našich výkonoch a činnostiach budeme obyvateľov mesta, rovnako ako v minulom roku, informovať prostredníctvom našej facebookovej stránky a tiež krátkych vstupov pre lokálne médiá," uviedol riaditeľ divízie služieb firmy Michal Hrabovský.



Na posyp komunikácií počas minulých troch sezón použila spoločnosť v priemere 4942 ton posypového materiálu.