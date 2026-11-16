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Na zimnú údržbu v Prešove je pripravených 465 ton posypového materiálu
Na zabezpečenie zimnej údržby ciest majú TSmP pripravených šesť posýpacích vozidiel, dva nakladače a jeden traktor s radlicou.
Autor TASR
Prešov 16. novembra (TASR) - Na zimnú údržbu ciest a chodníkov v Prešove je pripravených 465 ton posypových materiálov, šesť posýpacích vozidiel a ďalšie mechanizmy na údržbu chodníkov. Zimná údržba sa začala v nedeľu (15. 11.) a potrvá do 15. marca 2027. Zabezpečujú ju Technické služby mesta Prešov (TSmP). Občania môžu prípadné podnety nahlasovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na dispečing. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Na zimnú údržbu je podľa Hudáka v tejto sezóne pripravených spolu 465 ton posypového materiálu. Ide o inertný posyp rôznej frakcie, chlorid sodný, zeolit a chlorid horečnatý. „Na území mesta sú zároveň rozmiestnené nádoby s posypovým materiálom, ktoré budú počas zimnej sezóny priebežne dopĺňané. V centrálnej mestskej zóne sú k dispozícii štyri 400-litrové nádoby so zeolitom. Ďalších 19 nádob s kamennou drvinou je rozmiestnených v lokalitách v rámci celého mesta,“ povedal Hudák.
Na zabezpečenie zimnej údržby ciest majú TSmP pripravených šesť posýpacích vozidiel, dva nakladače a jeden traktor s radlicou. Pri údržbe chodníkov a peších plôch bude k dispozícii ďalších 15 mechanizmov. V prípade potreby sú zazmluvnené aj ďalšie externé kapacity.
„Mesto Prešov má v správe rozsiahlu sieť komunikácií. Ide o 252,6 kilometra cestných komunikácií a 249,76 kilometra chodníkov. Zimná údržba sa týka aj cyklochodníkov s celkovou plochou 35.996 štvorcových metrov a mestských parkovísk s plochou 205.233 štvorcových metrov,“ doplnil Hudák.
Zásahy sa vykonávajú podľa pracovných okruhov a stanoveného poradia dôležitosti. Pri údržbe peších komunikácií sa prioritne zabezpečujú nástupné plochy zastávok MHD, priechody pre chodcov, schody a rampy v centrálnej mestskej zóne a pri dôležitých inštitúciách. Následne sa pokračuje na ďalších chodníkoch a peších plochách. Vzhľadom na rozsah udržiavanej siete a dostupné kapacity nie je podľa Hudáka možné vykonávať údržbu všetkých komunikácií súčasne.
„Operačný plán zároveň počíta s nasadením posýpacích vozidiel a mechanizmov do 45 minút od momentu, keď sa dispečer dozvie o vzniknutej situácii. Zimná služba je počas celej sezóny organizovaná v nepretržitom režime, 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov. Rozsah nasadenia pracovníkov a techniky závisí od aktuálnych poveternostných podmienok a situačného stupňa zimnej údržby,“ povedal Hudák.
Obyvatelia môžu podnety, upozornenia na neupravené úseky ciest či chodníkov alebo informácie o problémoch súvisiacich so zimným počasím nahlasovať priamo dispečerskej službe TSmP. Kontakty sú zverejnené na webstránke mesta.
Na zimnú údržbu je podľa Hudáka v tejto sezóne pripravených spolu 465 ton posypového materiálu. Ide o inertný posyp rôznej frakcie, chlorid sodný, zeolit a chlorid horečnatý. „Na území mesta sú zároveň rozmiestnené nádoby s posypovým materiálom, ktoré budú počas zimnej sezóny priebežne dopĺňané. V centrálnej mestskej zóne sú k dispozícii štyri 400-litrové nádoby so zeolitom. Ďalších 19 nádob s kamennou drvinou je rozmiestnených v lokalitách v rámci celého mesta,“ povedal Hudák.
Na zabezpečenie zimnej údržby ciest majú TSmP pripravených šesť posýpacích vozidiel, dva nakladače a jeden traktor s radlicou. Pri údržbe chodníkov a peších plôch bude k dispozícii ďalších 15 mechanizmov. V prípade potreby sú zazmluvnené aj ďalšie externé kapacity.
„Mesto Prešov má v správe rozsiahlu sieť komunikácií. Ide o 252,6 kilometra cestných komunikácií a 249,76 kilometra chodníkov. Zimná údržba sa týka aj cyklochodníkov s celkovou plochou 35.996 štvorcových metrov a mestských parkovísk s plochou 205.233 štvorcových metrov,“ doplnil Hudák.
Zásahy sa vykonávajú podľa pracovných okruhov a stanoveného poradia dôležitosti. Pri údržbe peších komunikácií sa prioritne zabezpečujú nástupné plochy zastávok MHD, priechody pre chodcov, schody a rampy v centrálnej mestskej zóne a pri dôležitých inštitúciách. Následne sa pokračuje na ďalších chodníkoch a peších plochách. Vzhľadom na rozsah udržiavanej siete a dostupné kapacity nie je podľa Hudáka možné vykonávať údržbu všetkých komunikácií súčasne.
„Operačný plán zároveň počíta s nasadením posýpacích vozidiel a mechanizmov do 45 minút od momentu, keď sa dispečer dozvie o vzniknutej situácii. Zimná služba je počas celej sezóny organizovaná v nepretržitom režime, 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov. Rozsah nasadenia pracovníkov a techniky závisí od aktuálnych poveternostných podmienok a situačného stupňa zimnej údržby,“ povedal Hudák.
Obyvatelia môžu podnety, upozornenia na neupravené úseky ciest či chodníkov alebo informácie o problémoch súvisiacich so zimným počasím nahlasovať priamo dispečerskej službe TSmP. Kontakty sú zverejnené na webstránke mesta.