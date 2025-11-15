< sekcia Regióny
Na zimnú údržbu v Prešove je pripravených 100 ton posypovej soli
Samospráva má aj v tomto roku pripravený operačný plán zimnej údržby.
Autor TASR
Prešov 15. novembra (TASR) - V sobotu sa v Prešove spúšťa prevádzka zimnej údržby ciest a chodníkov. Zabezpečujú ju Technické služby mesta Prešov. Radnica na webovej stránke informovala, že občania majú viacero možností komunikácie s dispečingom na Jesennej ulici.
„Zriadené sú napríklad emailové adresy zimnaudrzba@tsmp.sk a zu@tsmp.sk, prioritne určené na podnety občanov. K dispozícii je aj nonstop krízová telefónna linka +421905963277,“ uviedlo mesto.
Samospráva má aj v tomto roku pripravený operačný plán zimnej údržby. Na údržbu ciest a chodníkov je aktuálne naskladnených približne 100 ton posypovej soli a 250 ton kameniva. V prípade komunikácií v centrálnej mestskej zóne je zabezpečený ekologický posypový materiál - sedem ton chloridu horečnatého a ďalších 15 ton zeolitu. Zimnú údržbu zabezpečí približne 55 pracovníkov. Na cestách bude k dispozícii päť veľkých sypačov a dva menšie sypače s radlicami, traktor v subdodávke s radlicou a sypačom, nakladače, obslužná technika a dispečerské vozidlo. V prípade kalamitných situácií sú zmluvne dohodnuté aj externé kapacity techniky a personálu. Na úpravu chodníkov je pripravených 16 mechanizmov.
Počas zimných mesiacov mnoho obyvateľov nie je spokojných s výkonom zimnej údržby. Podobne ako napríklad pri kosbe ľuďom najčastejšie prekáža, že sa výkonom nezačína v ich lokalite. „Pri zimnej údržbe, obzvlášť pri hustom snežení či kalamitách, musíme zvoliť určitý postup. Nedokážeme robiť tento výkon na viac ako 220 kilometroch našich komunikácií naraz. Z praktických a logistických dôvodov musíme začínať s odhŕňaním strategicky najdôležitejších komunikácií a odtiaľ sa postupne posúvať ďalej. Obyvateľom, ktorí žijú mimo týchto prioritných ciest, sa preto môže prirodzene javiť, že sa u nich nič nerobí a cestári zaspali. Nie je to však tak, sú nasadzovaní okamžite, no pracujú na odstraňovaní snehu tam, kam ich prioritne ako prvé posiela operačný plán,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Technických služieb mesta Prešov Martin Lipka.
Operačný plán definuje a zatrieďuje komunikácie mesta Prešov do štyroch kategórií obslužnosti a rozlišuje štyri situačné stupne, ktoré sa odvíjajú od aktuálneho stavu vozovky, počasia a celkovej situácie na komunikáciách mesta.
V krajskom meste je viac ako 223 kilometrov mestských komunikácií, takmer 250 kilometrov chodníkov, cyklochodníky s plochou takmer 36.000 štvorcových metrov a parkoviská na viac ako 205.000 štvorcových metrov.
„Zriadené sú napríklad emailové adresy zimnaudrzba@tsmp.sk a zu@tsmp.sk, prioritne určené na podnety občanov. K dispozícii je aj nonstop krízová telefónna linka +421905963277,“ uviedlo mesto.
Samospráva má aj v tomto roku pripravený operačný plán zimnej údržby. Na údržbu ciest a chodníkov je aktuálne naskladnených približne 100 ton posypovej soli a 250 ton kameniva. V prípade komunikácií v centrálnej mestskej zóne je zabezpečený ekologický posypový materiál - sedem ton chloridu horečnatého a ďalších 15 ton zeolitu. Zimnú údržbu zabezpečí približne 55 pracovníkov. Na cestách bude k dispozícii päť veľkých sypačov a dva menšie sypače s radlicami, traktor v subdodávke s radlicou a sypačom, nakladače, obslužná technika a dispečerské vozidlo. V prípade kalamitných situácií sú zmluvne dohodnuté aj externé kapacity techniky a personálu. Na úpravu chodníkov je pripravených 16 mechanizmov.
Počas zimných mesiacov mnoho obyvateľov nie je spokojných s výkonom zimnej údržby. Podobne ako napríklad pri kosbe ľuďom najčastejšie prekáža, že sa výkonom nezačína v ich lokalite. „Pri zimnej údržbe, obzvlášť pri hustom snežení či kalamitách, musíme zvoliť určitý postup. Nedokážeme robiť tento výkon na viac ako 220 kilometroch našich komunikácií naraz. Z praktických a logistických dôvodov musíme začínať s odhŕňaním strategicky najdôležitejších komunikácií a odtiaľ sa postupne posúvať ďalej. Obyvateľom, ktorí žijú mimo týchto prioritných ciest, sa preto môže prirodzene javiť, že sa u nich nič nerobí a cestári zaspali. Nie je to však tak, sú nasadzovaní okamžite, no pracujú na odstraňovaní snehu tam, kam ich prioritne ako prvé posiela operačný plán,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Technických služieb mesta Prešov Martin Lipka.
Operačný plán definuje a zatrieďuje komunikácie mesta Prešov do štyroch kategórií obslužnosti a rozlišuje štyri situačné stupne, ktoré sa odvíjajú od aktuálneho stavu vozovky, počasia a celkovej situácie na komunikáciách mesta.
V krajskom meste je viac ako 223 kilometrov mestských komunikácií, takmer 250 kilometrov chodníkov, cyklochodníky s plochou takmer 36.000 štvorcových metrov a parkoviská na viac ako 205.000 štvorcových metrov.