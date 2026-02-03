Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Regióny

Na zimnú univerziádu SR sa prihlásilo približne 550 študentov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prorektor UNIZA Andrej Czán v otváracom príhovore uviedol, že akademickí športovci budú na zimnej univerziáde súperiť v 14 športoch.

Autor TASR
Žilina 3. februára (TASR) - Na zimnú univerziádu Slovenskej republiky sa prihlásilo približne 550 študentov z 15 slovenských vysokých škôl. Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo v utorok predpoludním v novom Športovom centre Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Prorektor UNIZA Andrej Czán v otváracom príhovore uviedol, že akademickí športovci budú na zimnej univerziáde súperiť v 14 športoch. „Budú môcť preukázať nielen svoju silu, rýchlosť, vytrvalosť, presnosť, ale tiež tímovú spoluprácu,“ poznamenal Czán.

Oficiálne trvá univerziáda od 2. do 6. februára, avšak niektoré súťažné disciplíny sa už konali v priebehu januára. Bežci na lyžiach si zmerali svoje sily na Skalke pri Kremnici a disciplíny v zjazdovom lyžovaní hostila Vrátna dolina. V polovici februára sú ešte na programe biatlonové súťaže v Osrblí.

Univerzitní športovci sa predstavia v hokeji, futsale, florbale, stolnom tenise, bedmintone, tanečnom športe, karate, vzpieraní, bežeckom lyžovaní, biatlone, zjazdovom lyžovaní, skialpinizme, silovom trojboji a lukostreľbe.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov