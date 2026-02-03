Na zimnú univerziádu SR sa prihlásilo približne 550 študentov

< sekcia Regióny
Žilina 3. februára (TASR) - Na zimnú univerziádu Slovenskej republiky sa prihlásilo približne 550 študentov z 15 slovenských vysokých škôl. Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo v utorok predpoludním v novom Športovom centre Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).
Prorektor UNIZA Andrej Czán v otváracom príhovore uviedol, že akademickí športovci budú na zimnej univerziáde súperiť v 14 športoch. „Budú môcť preukázať nielen svoju silu, rýchlosť, vytrvalosť, presnosť, ale tiež tímovú spoluprácu,“ poznamenal Czán.
Oficiálne trvá univerziáda od 2. do 6. februára, avšak niektoré súťažné disciplíny sa už konali v priebehu januára. Bežci na lyžiach si zmerali svoje sily na Skalke pri Kremnici a disciplíny v zjazdovom lyžovaní hostila Vrátna dolina. V polovici februára sú ešte na programe biatlonové súťaže v Osrblí.
Univerzitní športovci sa predstavia v hokeji, futsale, florbale, stolnom tenise, bedmintone, tanečnom športe, karate, vzpieraní, bežeckom lyžovaní, biatlone, zjazdovom lyžovaní, skialpinizme, silovom trojboji a lukostreľbe.
