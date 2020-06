Dubnická polícia hľadá pôvodcov nelegálnych skládok, používa fotopasce

Dubnica nad Váhom 22. júna (TASR) – Identifikovať pôvodcov nelegálnych skládok v Dubnici nad Váhom majú nové fotopasce. Tamojšia mestská polícia ich začala inštalovať najmä v extraviláne mesta. Informoval o tom náčelník mestskej polície v Dubnici nad Váhom Tibor Rehák.



Objasňovanie priestupkov spáchaných nedovoleným ukladaním odpadov mimo nádob na komunálny odpad a vytváranie nelegálnych skládok odpadu tvorí podľa neho veľkú časť činnosti mestskej polície. V minulom roku riešila dubnická mestská polícia 85 prípadov súvisiacich so vznikom nelegálnych skládok odpadu, počas prvých piatich mesiacov roku 2020 sa takýchto prípadov vyskytlo už 68.



„Totožnosť páchateľa sa v takýchto prípadoch zisťuje ťažšie. V tomto roku sme pôvodcu nezákonnej skládky odpadu identifikovali štrnásťkrát. Aby sme zlepšili objasnenosť, po dohode s vedením mesta a oddelením životného prostredia sme pristúpili k obstaraniu ďalších troch fotopascí,“ uviedol Rehák.



Ako dodal, fotopasce s vysokým rozlíšením a prísvitom na snímanie v noci sa dajú ovládať aj na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu. „Fotopasca začne snímať vždy, keď niekto vstúpi do zóny jej dosahu. Fotografiu okamžite odošle do mobilného zariadenia na operačnom stredisku mestskej polície, prípadne priamo vo vozidle polície. Záznam sa vyhodnotí a v prípade, že sa zachytená osoba dopustila spáchania priestupku, vykonajú policajti bezprostredný výjazd a vec doriešia na mieste,“ doplnil Rehák s tým, že práca so získanými údajmi sa realizuje v zmysle platnej smernice o ochrane osobných údajov.



Sankcie za nedovolené nakladanie s odpadom sa pohybujú od blokovej pokuty do 33 eur, ktorú môže na mieste uložiť policajt, až po pokutu 1500 eur, ktorú môže udeliť mesto, ak je vec prejednávaná v správnom konaní. Skládku musí pôvodca odstrániť na vlastné náklady.