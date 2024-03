Na živú krížovú cestu v Prešove prišlo doposiaľ najviac ľudí

Prešov 29. marca (TASR) - V uliciach Prešova sa na Veľký piatok opäť konala tradičná živá krížová cesta. Ako pre TASR za organizátorov povedal rímskokatolícky farár Peter Gombita, išlo o 16. ročník tohto veľkonočného podujatia, pričom sa na ňom zúčastnilo 3000 až 4000 ľudí, čo je dosiaľ najviac.



Živá krížová cesta mala priniesť príležitosť na spoločné veľkopiatkové stíšenie sa, zamyslenie a duchovné prežitie Kristovho utrpenia. Gombita vyzdvihol, že vzhľadom na množstvo ľudí išiel z davu pokoj. "Tá atmosféra prispieva k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, čo dobré sme urobili, ako napraviť to, čo sme pokazili, akou cestou chceme ísť, prečo Ježišovi Kristovi toľko ubližovali a aké veľké je zlo, ktoré človek dokáže spôsobiť tomu druhému," povedal.



Pripomenul, že v súčasnosti je často nálada v rodinách, v spoločnosti či vo svete napätá. Aj preto sa podľa neho prišlo pozrieť na oživenie najsilnejšieho kresťanského príbehu do centra mesta zrejme rekordné množstvo divákov. "Zažívame smútok, nostalgiu, nepochopenie a začína sa nám žiť ťažšie - aj keď máme viacej chleba a klobásy či modernejšie veci," uviedol s tým, že ak človeka bolí duša a cíti prázdnotu, neraz sa obracia aj na vieru.



"Ak chcú ľudia nájsť pokoj, musia si uvedomiť hodnotu života, že je to veľký dar. Ak chcú byť šťastní, musia sa pričiniť o šťastie iných, robiť dobro, pomáhať, budovať vzťahy. Každý sa bude potom cítiť lepšie," pripomenul Gombita.



Podľa jeho slov je sila živej krížovej cesty, ktorá sa podobá divadlu, v tom, že ide zároveň o modlitbu, zobrazenie toho, čo Kristus hovoril, a aj hlboký zážitok.



Na jej príprave a realizácii sa podieľali dobrovoľníci z farnosti Prešov - Nižná Šebastová, nezisková organizácia Oáza - nádej pre nový život, Park kultúry a oddychu v Prešove a mesto Prešov.