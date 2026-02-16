< sekcia Regióny
POZOR: Na zjazde zo Sečovskej cesty v Košiciach uzavreli jeden pruh
Autor TASR
Košice 16. februára (TASR) - Polícia upozorňuje, že v Košiciach na zjazde zo Sečovskej cesty je aktuálne uzavretý jeden jazdný pruh. „Na mostnom závere došlo k poruche, ktorá môže pri prejazde vozidiel spôsobiť jeho nadvihovanie a predstavovať riziko poškodenia vozidla alebo ohrozenia bezpečnosti v cestnej premávke,“ uviedla košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Slovenská správa ciest zabezpečuje označenie miesta a realizáciu opravy. Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a prispôsobenie rýchlosti jazdy aktuálnemu stavu komunikácie.
