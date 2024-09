Na Zlatom potoku je pre obnovu športového areálu obmedzenie parkovania

Zvolen 5. septembra (TASR) - Pre obnovu športového areálu pri základnej škole na Zlatom potoku vo Zvolene je v súčasnosti na tomto mieste dočasné obmedzenie parkovania. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Týka sa to niekoľkých parkovacích miest v stredovom páse medzi bytovými domami na Ulici Andreja Hlinku pri severnom vstupe do športového areálu tamojšej základnej školy. "Dôvodom je príjazd a výjazd techniky potrebnej pri rekonštrukcii športoviska," objasňuje samospráva. Obmedzenie bude trvať do 30. novembra tohto roka a následne aj v jarnom období budúceho roka. "V zimných mesiacoch budú môcť obyvatelia parkovať presne tak, ako sú zvyknutí," povedal vedúci odboru dopravy vo Zvolene Pavel Brťka.



Mesto začalo s obnovou posledného športového areálu pri svojich základných školách. Na Zlatom potoku vznikne 400-metrový atletický ovál. Bude mať štyri dráhy, pribudne aj niekoľko atletických sektorov. Športovisko s tartanovými povrchmi budú môcť žiaci školy a atléti využívať od budúceho školského roka.



Zvolenský primátor Vladimír Maňka dodal, že nová dráha a atletické sektory vzniknú ako priama súčasť školského areálu. Podľa neho pôjde o sektory pre skok do diaľky, vrh guľou a skok do výšky. Súčasťou dráhy bude šesťdráhová bežecká rovinka s dĺžkou 100 metrov.



Na Zlatom potoku zároveň obnovia multifunkčné ihrisko i futbalové ihrisko. "Budú aj sadovnícke úpravy vrátane nového trávnika. Areál zároveň prejde úplnou zmenou vzhľadu, keďže sa naň musí zmestiť omnoho väčšie športovisko," vysvetlil vedúci odboru výstavby Maroš Hrádela. Dodávateľ má podľa neho jeden rok na odovzdanie kompletného diela. Väčšina zemných prác sa uskutoční do konca jesene, tartanové povrchy však bude možné pre počasie položiť až od jari.



Práce budú stáť takmer 1,1 milióna eur, mesto ich financuje z vlastného rozpočtu. Zároveň sa podľa hovorcu chce uchádzať o preplatenie časti nákladov z niektorej z budúcich výziev Fondu na podporu športu.