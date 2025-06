Na Zlatých pieskoch našli mŕtveho muža

Bratislava 29. júna (TASR) - Na jazere Zlaté piesky v Bratislave prebiehalo v noci zo soboty (28. 6.) na nedeľu rozsiahle pátranie po účastníkovi hudobného festivalu, ktorý sa stratil v blízkosti vodnej plochy. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, nezvestného muža sa podarilo vypátrať už bez známok života.



„Do akcie boli nasadení potápači, kynológovia, špecialisti s dronmi aj ďalšie záchranné zložky. Nezvestného muža sa, žiaľ, podarilo vypátrať už bez známok života, jeho telo objavila potápačka poriečneho oddelenia,“ uviedol Hájek.



Doplnil, že podobná pátracia akcia prebieha aktuálne na jazere Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, kde sa podľa doterajších zistení prevrátil čln so 43-ročným mužom.



Polícia v tejto súvislosti vyzýva verejnosť, aby nepodceňovala riziká prírodných vodných plôch a vždy používala záchranné vesty pri člnkovaní alebo na paddleboarde. „Nevstupujte do vody pod vplyvom alkoholu alebo drog a v noci sa vyhýbajte pohybu pri vode bez zabezpečenia,“ vyzval Hájek.