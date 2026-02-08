< sekcia Regióny
Na Zlatých pieskoch sa bude opäť otužovať na pomoc ľuďom bez domova
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude verejnosť v nedeľu doobeda opäť otužovať na pomoc ľuďom bez domova. Konať sa tam bude charitatívne podujatie Dobroborci. Cieľom je vyjadriť solidaritu ľuďom bez domova, ktorí sú chladu vystavení dlho a nedobrovoľne. K podujatiu je možné pridať sa aj z iného miesta.
„Nezisková organizácia Depaul Slovensko pozýva na charitatívne otužovanie Dobroborci. Cieľom podujatia je vyjadriť solidaritu s ľuďmi bez domova, ktorí sú hladu vystavení dlhodobo a nedobrovoľne,“ uviedla pre TASR Dominika Uhlárová z organizácie.
Podujatie sa začne o 9.00 h, hromadný vstup účastníkov do vody je naplánovaný na 9.30 h. Podujatie opäť podporí slovenská ľadová extrémna plavkyňa Soňa Rebrová. Na mieste budú prítomní aj záchranári zo záchrannej zdravotnej služby.
Zapojiť sa do charitatívneho otužovania bude možné v nedeľu doobeda na Zlatých pieskoch. Záujemcovia sa však môžu pridať aj z iného miesta. Majú spraviť z otužovania fotku a označiť organizáciu Depaul Slovensko na sociálnych sieťach.
