Na Zlatých pieskoch sa bude otužovať na pomoc ľuďom bez domova

Bratislava 29. januára (TASR) - Na Zlatých pieskoch v Bratislave sa budú v nedeľu (2. 2.) ľudia otužovať na pomoc ľuďom bez domova. Nezisková organizácia Depaul Slovensko tam organizuje charitatívne otužovanie s názvom Dobroborci. Cieľom je vyjadriť takto solidaritu ľuďom bez domova, ktorí sú chladu vystavení dlho a nedobrovoľne. Pridať sa k podujatiu je však možné aj z iného miesta.



"Vystavenie sa chladu spúšťa v tele stresovú reakciu. Pri otužovaní táto odznie, keď vyjdete z vody a dostanete sa do tepla. Výsledkom je, okrem dobrého pocitu, často lepšia imunita otužilcov a iné zdravotné benefity. Ľudia na ulici sú vystavení chladu a stresu celé mesiace a roky, a to zároveň nedobrovoľne," hovorí riaditeľ organizácie Jozef Kákoš s tým, že dosah na ich život a zdravie nie sú pozitívne.



Pripomína, ľudia bez domova nemajú vždy možnosť skryť sa pred zimou, prezliecť sa do suchého a teplého oblečenia a stráviť mrazivý deň alebo noc v teple. Okrem umrznutia im hrozí podchladenie, omrzliny, dlhšie hojenie rán či zhoršenie už existujúcich zdravotných komplikácií. Následky zimy je niekedy vidno až v lete, pričom ide často o vážne stavy, najmä vo forme zle zhojených rán.



Zapojiť sa do charitatívneho otužovania bude možné v nedeľu doobeda na Zlatých pieskoch, záujemcovia sa však môžu pridať aj z iného miesta. Stačí, ak spravíte fotku z otužovania a označia neziskovú organizáciu na Depaul Slovensko na sociálnych sieťach. Aj takto môžu symbolicky vyjadriť solidaritu. Záštitu nad podujatím prevzala slovenská ľadová plavkyňa a spisovateľka Soňa Rebrová, ktorá ako druhá Slovenka preplávala kanál La Manche.



Ľuďom na ulici je možné pomôcť v zimnom období viacerými spôsobmi. Je možné im ponúknuť teplé oblečenie, suché topánky a teplý čaj. Človeka na ulici môžu ľudia takisto nasmerovať na sociálnu službu, kde vie nájsť útočisko, ako sú denné centrá alebo nocľahárne v okolí. Taktiež je možné zapojiť sa do symbolickej adopcie postele alebo finančne, prostredníctvom pravidelného mesačného alebo jednorazového daru, podporiť sociálne služby organizácie. Ak niekto vidí človeka, ktorý môže byť v ohrození života, je potrebné privolať pomoc na linke 155.