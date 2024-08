Na znečistenej rieke Slaná zakázali lov a konzumáciu rýb

Rožňava 8. augusta (TASR) - Na znečistenej rieke Slaná je zakázaný lov a konzumácia tam ulovených rýb. Opatrenia vydali regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) v Rožňave a Rimavskej Sobote. Dôvodom sú výsledky laboratórnych testov, podľa ktorých telá rýb obsahujú zdraviu škodlivý arzén. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré TASR poskytla RVPS v Rožňave.



Zákaz lovu a konzumácie rýb ulovených na rieke Slaná platí v úseku od vyústenia banských vôd do rieky zo železnorudnej bane v obci Nižná Slaná až po hranice s Maďarskou republikou. Od miesta výtoku banských vôd v Nižnej Slanej rieka Slaná preteká cez Rožňavu, Plešivec, Tornaľu až po Lenartovce, kde pokračuje územím Maďarska.



Výnimka z lovu bola určená pre športový rybolov, rybári teda môžu využívať techniku chyť a pusť. Úrady tiež nariadili miestnym organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu umiestniť pri rieke Slaná výstražné tabule upozorňujúce na zákaz lovu rýb, ktorý bude platiť do odvolania.



Dôvodom na vyhlásenie zákazu lovu a konzumácie rýb ulovených na rieke Slaná sú výsledky laboratórnych vyšetrení realizovaných od septembra 2022 do júna tohto roka. Testy preukázali, že v svalovine rýb sa zvyšuje koncentrácia arzénu. "Ťažké kovy sa zvyknú kumulovať v pečeni alebo v iných orgánoch, a teda predstavujú pre ľudí zdravotné riziko," skonštatoval pre TASR riaditeľ RVPS v Rimavskej Sobote Rudolf Smriga.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železnorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Na riešenie znečistenia rieky Slaná vyčlenila vláda začiatkom júna 1,5 milióna eur, s prvými prácami v podzemí sa začalo v druhej polovici júla. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu.