Na zoborských feratách pribudnú nové trasy

Nitra 16. júla (TASR) - Na zoborských feratách pribudnú ešte toto leto nové trasy. Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, pripravujú sa krátke detské feraty i náročnejšie úseky pre dospelých.



Pre budovanie nových trás budú feraty dočasne uzatvorené. "Mimo prevádzky budú v čase od 22. do 30. júla. Nové aj staré trasy nitrianskej feraty budú prístupné opäť od 1. augusta," uviedlo TIC.



Zoborské feraty boli sprístupnené v septembri 2022. Ich vlastníkom ja Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj a správcom Zoborský skrášľovací spolok. Via Ferrata Zobor sa nachádza priamo pod vrcholom Pyramídy.



Cesta k jednotlivým úsekom vedie po modrej turistickej značke. Z nej je odbočka priamo k feratám, ktorá vedie cez kremencové pole. Turisti tu nájdu tri trasy. Trasa Dubová a Brezová merajú 60 metrov a tretia Výstupovka vedie skalami v dĺžke 12 metrov. Feraty okrem toho ponúkajú aj 15 metrov dlhý lanový most.