Na zoborských ferratách boli sprístupnené ďalšie štyri trasy

Nitra 6. augusta (TASR) - Na zoborských ferratách v Nitre pribudli nové trasy. Od začiatku tohto týždňa sú pre verejnosť sprístupnené štyri trasy rôzneho stupňa obtiažnosti, informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR). Projekt realizovala v spolupráci so Zoborským skrášľovacím spolkom a Nitrianskym horským spolkom.



Via ferraty Zobor tvorí aktuálne osem trás. V rámci druhej etapy ich budovania pribudli trasy jelšová, pavúčia, vtáčia a traverz k pavúčej a vtáčej. Práve tieto dve ferraty sú určené len pre skúsených lezcov, upozornila NOCR. Súčasťou druhej etapy bola aj realizácia úpravy nového zostupového chodníka na severovýchodnom okraji skál pod Pyramídou.



Nitrianske ferraty boli sprístupnené priamo pod vrcholom Pyramídy v septembri 2022. Cesta k jednotlivým úsekom vedie po modrej turistickej značke. Skaly pod Pyramídou tvoria ostrohranné tvrdé kremence a bridlice. Vznikli usadením na dne mora v triase, najstaršom období druhohôr.



Na vyhliadke pod vrcholom sa v brekciách s úlomkami kremencov vytvorila geologická zaujímavosť, osem metrov vysoká skalná brána, do ktorej ústi lanový most via ferrát. Skalné more a sutiny južne pod Pyramídou sú výsledkom mrazového zvetrávania. Z mineralogických zaujímavostí sa tam vyskytuje modrý minerál lazulit.