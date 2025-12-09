< sekcia Regióny
Na zoborských ferratách sa začala zimná uzávera
Ferraty budú po zimnej uzávere opätovne otvorené od 1. mája.
Autor TASR
Nitra 9. decembra (TASR) - Turistické informačné centrum upozorňuje na zimnú uzáveru na zoborských ferratách. Uzávera platí od začiatku decembra a potrvá do 30. apríla. Ferraty budú po zimnej uzávere opätovne otvorené od 1. mája.
Via Ferrata Zobor a jej jednotlivé úseky sa nachádzajú priamo pod vrcholom Pyramídy. Turisti majú k dispozícii osem trás rôzneho stupňa obťažnosti. Počet ich návštevníkov každoročne narastá.
Nitrianske ferraty navštívili okrem slovenských turistov aj návštevníci z Česka, Rakúska, Maďarska, Francúzska, Veľkej Británie, Kanady, ale aj z Vietnamu. Okrem turistov ich na kondičný tréning využívajú aj záchranné zložky SR, hasiči či policajti.
