Na Zochovej divadelnej Revúcej sa predstaví 12 divadelných súborov

Revúca 28. apríla (TASR) – Na 48. ročníku krajskej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla Zochova divadelná Revúca sa predstaví 12 divadelných súborov z Banskobystrického kraja. TASR o tom informovala Darina Kišáková, riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska (GMOS), ktoré je organizátorom podujatia.



Krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla sa koná od piatka do nedele (30. 4.) v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. "Prehliadky sa zúčastnia divadelné kolektívy postupujúce z regionálnych kôl súťaží konaných v Banskobystrickom kraji. Divadelné predstavenia bude hodnotiť odborná porota, ktorá určí aj kolektívy postupujúce do celoštátnych súťaží," uviedla Kišáková.



Na podujatí sa predstavia štyri divadelné kolektívy mladých, a to zoskupenia z Rimavskej Soboty, Lučenca a Slovenskej Ľupče. Neprofesionálne divadlo dospelých budú na krajskej prehliadke reprezentovať kolektívy z Lučenca, Cinobane, Novej Bane, Veľkého Krtíša, Medzibrodu, Brezna, Rimavskej Soboty a Kremnice.



Zochova divadelná Revúca je pomenovaná po Ivanovi Branislavovi Zochovi. V Revúcej pôsobil ako profesor Prvého slovenského gymnázia, kde vybudoval bohaté fyzikálno-chemické zbierky, no venoval sa tiež písaniu divadelných hier. Realizáciu podujatia finančne podporili Národné osvetové centrum a Banskobystrický samosprávny kraj.