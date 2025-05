Na zrekonštruovanom Cabajskom moste v Nitre prebiehajú posledné práce

Nitra 29. mája (TASR) - Na Cabajskom moste prebiehajú dokončovacie práce po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá trvala od začiatku minulého leta. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odovzdal frekventovaný most do predčasného užívania 30. apríla.



Aktuálne sa na spodnej časti mosta dokončili finálne práce, nátery i lokálna injektáž proti priesakom vody. „Zároveň zhotoviteľ zrealizoval terénne úpravy v tesnom okolí mosta, výsev trávy a úpravu schodiska. Natreté boli rímsy, opravili sa krycie plechy dilatácií. Na chodník má byť zároveň nanesená posledná zjednocovacia vrstva náteru,“ informoval NSK.



Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli sumu 1,7 milióna eur, projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie. V apríli sa na frekventovaný most s piatimi jazdnými pruhmi vrátila aj kamiónová doprava nad 20 ton, ktorá v posledných rokoch prechádzala centrom Nitry.