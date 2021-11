Na zrekonštruovanom parkovisku vo Svidníku pribudla nabíjacia stanica

Svidník 12. novembra (TASR) - Slovenská pošta zrekonštruovala parkovisko v centre Svidníka pred budovou pošty, ktoré už bolo v havarijnom stave. Súčasne s rekonštrukciou opravila pošta aj kanalizačné potrubie a na parkovacej ploche pribudla nabíjacia stanica pre elektromobily a elektrobicykle. Na odovzdaní sa v piatok zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták a primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



"Parkovisko pri pošte je v centre Svidníka, no nie je to mestský majetok, a preto bolo na ramenách mesta vysvetľovať občanom, prečo nemôžeme sami parkovisko opraviť. Som veľmi rada, že po dlhej dobe, keď sme poukazovali na veľmi nedôstojný stav v tejto lokalite došlo k rozsiahlym opravám," povedala Ivančová.



Budova pošty spolu so zastavanými plochami a nádvorím má celkovú výmeru 7614 štvorcových metrov, z toho spevnené plochy s asfaltovým povrchom sú 2489 štvorcových metrov. Spomenutá eletro nabíjacia stanica je prvou na verejnom priestranstve vo Svidníku. Pobočka pošty má jedno elektrovozidlo, ktoré už tento systém nabíjania využíva.



"Predmetom ďalších rokovaní na pôde Mestského úradu vo Svidníku bola cyklodoprava a riešenie neuspokojivého stavu mosta cez rieku Ladomirka na Ulici Ľudovíta Štúra. Štátny tajomník Jaroslav Kmeť a generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták sa dozvedeli o viacerých podporných aktivitách mesta Svidník na zlepšenie alternatívnej dopravy, ako sú cykloprístrešky ku školám, cyklochodník Svidník – Stropkov i projektovaný cyklochodník cez plánovaný nový most," priblížila hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.



Ako povedala, práve predmetný most cez rieku Ladomirka bol dôležitou témou rokovania na pôde úradu. Mostová konštrukcia je z roku 1945 a jeho stav si vyžaduje projektovanie a finančné zabezpečenie nového mosta.