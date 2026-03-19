Na ZŠ Budatínska v Bratislave otvorili zrekonštruovaný školský bazén
Zrekonštruovaný bazén je dlhý 25 metrov, široký šesť metrov a hlboký od jedného do 1,65 metra.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) Budatínska v bratislavskej Petržalke otvorili oficiálne vo štvrtok zrekonštruovaný školský bazén. Ponúka tri plnohodnotné dráhy, ktoré budú využívať predovšetkým žiaci školy, ale vo vyhradených časoch sa tam dostanú aj športové kluby a verejnosť. Ide o tretí zo štyroch školských bazénov, ktoré sa podarilo mestskej časti zrekonštruovať.
„Verím, že sa tu zasa veľké množstvo detí naučí plávať. Často som videl aj ja, že deti zo škôl, kde boli školské bazény, mali omnoho lepšie plávanie. Na súťažiach nás vždy porážali. Keď je bazén súčasťou školy, je to výborné,“ uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka.
Zrekonštruovaný bazén je dlhý 25 metrov, široký šesť metrov a hlboký od jedného do 1,65 metra. Využívať ho bude najmä škola pre svoje potreby, avšak vo vyhradených časoch je k dispozícii aj športovým klubom a verejnosti. Verejné plávanie je potrebné si rezervovať vopred online, k dispozícii bude každý utorok od 17.00 do 20.00 h a v soboty od 9.00 do 14.00 h. Dostupné termíny sú zverejnené na webe www.petrzalkasportuje.sk.
Kompletná rekonštrukcia školského bazéna trvala od februára do decembra 2025. Náklady dosiahli viac ako 1,9 milióna eur, pričom 1,1 milióna eur získala mestská časť z externých zdrojov, konkrétne z Fondu na podporu športu (FPŠ).
Bazén fungoval takmer 40 rokov, keď ho zatvorila pandémia COVID-19. Mestská časť ho však neotvorila ani po uvoľnení opatrení, dôvodom bol zlý stav technického i ostatného vybavenia. Od otvorenia školy v roku 1983 tam boli zrealizované len drobné, udržiavacie opravy.
ZŠ Budatínska je tak po ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska v poradí treťou zo štyroch škôl s výukovými bazénmi, ktoré sú zrekonštruované. Na všetky získala mestská časť dotácie z FPŠ. Na rekonštrukciu čaká školský bazén na ZŠ Turnianska, financie získala mestská časť z plánu obnovy.
