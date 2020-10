Na ZŠ s MŠ Lúky vo Vrábloch potvrdili COVID-19 u žiakov i pedagógov

Vráble 12. októbra (TASR) – Krízový štáb mesta Vráble sa počas víkendu neplánovane zišiel, aby rokoval o situácii na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Lúky. Tá je momentálne v červenej fáze. Podľa radnice tu boli potvrdené tri prípady ochorenia COVID-19 u žiakov a dva u pedagogických zamestnancov.



Podľa rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre šli žiaci tried, ktoré navštevovali infikovaní ľudia, do karantény. „Mesto Vráble, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Lúky, bolo požiadané o udelenie súhlasu s poskytnutím voľna žiakom všetkých tried ZŠ od 12. do 23. októbra vrátane. Tejto žiadosti bolo jednohlasne vyhovené,“ informoval krízový štáb.



Magistrát zároveň oznámil, že vyučovanie žiakov ZŠ Lúky bude prebiehať dištančnou forma štúdia. Prevádzka materskej školy prebieha aj naďalej štandardným spôsobom.