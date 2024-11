Na ZŠ Sitnianska v Sásovej bude najväčšia zelená strecha v B. Bystrici

Banská Bystrica 7. novembra (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) Sitnianska na najväčšom sídlisku Sásová v Banskej Bystrici samospráva kompletne zrekonštruuje a vybuduje zelenú strechu. Pôjde tak o najväčšiu zelenú extenzívnu strechu v meste v rozsahu takmer 4000 metrov štvorcových. Mesto na to získalo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer dva milióny eur v rámci projektu Adaptácia na zmeny klímy z Programu Slovensko 2021 - 2027. Informoval o tom vo štvrtok primátor Ján Nosko.



"Zelené a modré riešenia patria medzi naše priority, preto som rád, že sa nám podarilo uspieť v ďalšom projekte. Po revitalizácii vnútrobloku Sitnianska - Tatranská môžeme vďaka získaným financiám investovať do realizácie najväčšej vegetačnej strechy v meste, ktorá zníži negatívne dosahy klimatickej zmeny priamo na najväčšom sídlisku. Podobné opatrenia majú veľký potenciál zachytávať dažďovú vodu a pomáhajú ochladzovať zastavané oblasti, ktoré sú vystavené čoraz vyšším teplotám," konštatoval Nosko.



Mesto aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladaný začiatok výstavby je jar budúceho roka a ukončenie na jeseň.



"Realizácia zelenej strechy bude mať významný prínos v rámci adaptácie na zmenu klímy v tejto lokalite. Hlavným prínosom bude zlepšenie tepelnej izolácie budovy a mikroklímy základnej školy, ochladzovanie okolitého prostredia, zadržiavanie dažďovej vody a zvýšenie biodiverzity v okolí," doplnil vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Lakanda.



Ako vysvetlil, v lete sa dokáže strecha prehriať na 60 až 80 stupňov Celzia. Zelená strecha dokáže túto teplotu ochladiť na polovicu, 20 až 35 stupňov. Technológia, ktorá je na zelenej streche, dokáže zachytiť až 60 litrov vody na meter štvorcový. Pri rozmere strechy na ZŠ Sitnianska je to okolo 232.000 litrov vody, čo predstavuje asi desať cisterien.



"Dlhodobo sme čakali na väčšiu investíciu, pretože doteraz sa väčšinou strecha opravovala len lokálne. A najmä, čo sa týka mikroklímy v okolí školy, teploty, ktoré sme v lete zaznamenali, boli príliš vysoké. Naši žiaci sa už tešia, že vďaka realizácii projektu nebude prehriata strecha ani vysoké teploty v učebniach," dodal riaditeľ ZŠ Sitnianska Boris Cipov.



Vegetačné strechy sa stávajú čoraz častejšou súčasťou projektov v Banskej Bystrici. Zelená strecha sa nachádza okrem škôlky na Tatranskej ulici aj na terase zimného štadióna, na objekte verejných toaliet v blízkosti parku pod Pamätníkom SNP, na autobusovej zastávke na Severnej ulici, na administratívnej budove Interpolis či na novom parkovacom dome Centrum.