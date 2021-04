Na ZŠ Spartakovskú nastúpilo 334 školákov 1. stupňa

Trnava 12. apríla (TASR) – Na Základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Spartakovskej ulici v Trnave v pondelok nastúpilo 334 školákov a 197 škôlkarov. Podľa riaditeľky Lýdie Gašparovičovej bol príchod detí plynulý a bez problémov. Škola bola pripravená.



Pre trnavské deti však nebol pondelok prvým dňom po dlhej pandemickej prestávke, kedy sa mohli vrátiť na vyučovanie do svojich škôl. V Trnave žiaci 1. stupňa navštevujú zariadenia už do stredy 7. apríla, škôlkari od utorka 6. apríla, otvorenie škôl umožnili dobré výsledky testovania a prechod mesta do červenej farby v rámci COVID automatu.



"Pri vstupe do školského areálu sa rodičia preukázali negatívnym výsledkom testu a potrebné bolo tiež odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Prvýkrát sme to robili v uplynulom týždni, teraz si to rodičia zopakovali v zmysle usmernení," uviedla Gašparovičová. Do 16 tried prvého stupňa nastúpilo 334 detí, do 11 tried MŠ 197 predškolákov. Záujem je aj o školský klub, kam sa prihlásilo 301 detí. Chýbali iba tie deti, ktoré zastihla bežná sezónna chorobnosť.



Pri vstupe do školy všetkým merali telesnú teplotu, dôraz sa kladie na dezinfekciu rúk a ďalšie opatrenia. Medzi nimi je aj dočasné zrušenie "zberných" tried pred a po vyučovaní, kde bývajú deti naprieč triedami, ktorých rodičia privedú do školy včaššie, alebo ich vyzdvihujú neskôr. "Nemiešame skupiny. Učiteľky nastupujú teda skôr s tým, že dieťa ide priamo do svojej triedy. Popoludní s nimi zostávajú zase vychovávateľky," doplnila riaditeľka školy. To isté platí aj pre MŠ.