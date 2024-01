Na ZŠ Tulipánová v Nitre fungujú už aj tenisové triedy

Nitra 23. januára (TASR) - Oficiálnym podpisom dohody medzi mestom Nitra, Základnou školou (ZŠ) Tulipánová a občianskym združením (OZ) Skalka, začali v Nitre pôsobiť tenisové triedy. Dohodu v utorok podpísal primátor Marek Hattas, riaditeľka ZŠ Tulipánová Mária Sailerová a zástupca OZ Skalka Pavol Gál.



Na ZŠ Tulipánová už funguje vzdelávanie malých futbalistov. "Víziou našej školy bolo priradiť k futbalu, ako kolektívnemu športu, aj individuálny šport, ktorý dokáže do tried pritiahnuť aj dievčatá. Vďaka OZ Skalka sa nám to podarilo. Už od minulého roku máme v triedach piateho až ôsmeho ročníka začlenených aj tenistov, dievčatá aj chlapcov. Teraz je naším cieľom dostať do tried minimálne 20 až 25 detí, ktoré sa budú venovať tenisu," uviedla riaditeľka ZŠ Sailerová.



Podľa zástupcu OZ Skalka je veľmi dôležité, že sa deti môžu venovať tenisu už od útleho veku. "Na Slovensku sú športové triedy zamerané na tenis väčšinou až na stredných školách. Takže deti vo veku, kedy sa majú najviac rozvíjať, nebývajú na škole podporované. Preto je veľmi dobré, že na ZŠ Tulipánová sa môžu už na základnej škole a v rámci vyučovania zdokonaľovať v športe, ktorý v budúcnosti plánujú robiť profesionálne," skonštatoval Gál.



Ako pripomenula vedúca odboru školstva na mestskom úrade Mária Orságová, ohlasy na pôsobenie OZ Skalka na ZŠ Tulipánová sú veľmi dobré. "Pozitívne reakcie sa týkajú kvality nafukovacej haly aj samotných tréningov. Som rada, že sa tieto aktivity uskutočňujú priamo na škole a už tu dokážeme podchytiť talentované deti," doplnila.



Podľa primátora Mareka Hattasa je dopyt po športovej infraštruktúre v meste veľký. "Náš rozpočet je však obmedzený. Preto vítame takéto partnerstvá, kedy mesto dokáže poskytnúť priestor a potom príde partner, ktorý zabezpečí zvyšok športovej infraštruktúry. Dnes sa podpisom dohody tenisová akadémia OZ Skalka oficiálne zaradí do vyučovacích procesov na škole," dodal primátor.