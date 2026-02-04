< sekcia Regióny
Na ZŠ v Humennom otvorili vzdelávací priestor Future Classroom Lab
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili primátor mesta Miloš Meričko spolu s prednostkou Janou Vasilcovou a riaditeľkou školy Paulínou Škerlíkovou.
Autor TASR
Humenné 4. februára (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) Kudlovská otvorili vzdelávací priestor Future Classroom Lab. Slúžiť má ako moderné centrum inovatívneho vzdelávania reagujúceho na výzvy 21. storočia. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, ide o jednu zo šiestich takýchto učební na Slovensku.
Trieda budúcnosti je vytvorená ako flexibilné vzdelávacie prostredie rozdelené do zón, ktoré podporujú rôzne formy učenia - od objavovania a bádania, cez tvorivú a tímovú spoluprácu až po sebavedomé prezentovanie výsledkov. Jednotlivé zóny ponúkajú napríklad prácu so špeciálnymi mikroskopmi, využívať aplikáciu Padlet na tabletoch a rozvíjať tak interaktívne poznávanie. Create Zone je zameraná na rozvoj algoritmického myslenia a základov programovania prostredníctvom programovateľných pomôcok. Ďalšou súčasťou tejto zóny je aj práca s 3D tlačiarňou a tepelným lisom. Digitálne nahrávacie štúdio slúži na rozvoj digitálnej gramotnosti, technických zručností a tvorivého vyjadrovania prostredníctvom práce s audiom a videom.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili primátor mesta Miloš Meričko spolu s prednostkou Janou Vasilcovou a riaditeľkou školy Paulínou Škerlíkovou. Za vznikom učebne stoja aj pedagogičky Gabriela Čabalová a Ivana Kočanová, ktoré projekt koncepčne a dizajnovo formovali. Významnú úlohu v jeho realizácii zohrali viaceré projekty a grantové výzvy.
Modernizácia tried pokračuje aj v ďalších školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Z eurofondových zdrojov budú zrekonštruované interiéry v ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Jána Švermu. „Samospráva tak pokračuje v systéme modernizácie učební, keďže naposledy boli zrealizované projekty v ZŠ Pugačevova, Laborecká, Jána Švermu a Dargovských hrdinov,“ dodal Škuba.
Trieda budúcnosti je vytvorená ako flexibilné vzdelávacie prostredie rozdelené do zón, ktoré podporujú rôzne formy učenia - od objavovania a bádania, cez tvorivú a tímovú spoluprácu až po sebavedomé prezentovanie výsledkov. Jednotlivé zóny ponúkajú napríklad prácu so špeciálnymi mikroskopmi, využívať aplikáciu Padlet na tabletoch a rozvíjať tak interaktívne poznávanie. Create Zone je zameraná na rozvoj algoritmického myslenia a základov programovania prostredníctvom programovateľných pomôcok. Ďalšou súčasťou tejto zóny je aj práca s 3D tlačiarňou a tepelným lisom. Digitálne nahrávacie štúdio slúži na rozvoj digitálnej gramotnosti, technických zručností a tvorivého vyjadrovania prostredníctvom práce s audiom a videom.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili primátor mesta Miloš Meričko spolu s prednostkou Janou Vasilcovou a riaditeľkou školy Paulínou Škerlíkovou. Za vznikom učebne stoja aj pedagogičky Gabriela Čabalová a Ivana Kočanová, ktoré projekt koncepčne a dizajnovo formovali. Významnú úlohu v jeho realizácii zohrali viaceré projekty a grantové výzvy.
Modernizácia tried pokračuje aj v ďalších školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Z eurofondových zdrojov budú zrekonštruované interiéry v ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Jána Švermu. „Samospráva tak pokračuje v systéme modernizácie učební, keďže naposledy boli zrealizované projekty v ZŠ Pugačevova, Laborecká, Jána Švermu a Dargovských hrdinov,“ dodal Škuba.