Na ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa po páde z okna vážne zranil chlapec

Kráľovský Chlmec 19. septembra (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov) sa vo štvrtok po páde z okna vážne zranil maloletý chlapec. TASR to potvrdili záchranári, polícia aj primátor mesta Karol Pataky.



"Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a záchranársky vrtuľník. Maloletá osoba bola letecky transportovaná do nemocnice v Košiciach s polytraumou a poruchou vedomia," uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.



Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová potvrdila, že polícia na mieste vykonáva prvotné vyšetrovacie úkony. "Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, s prihliadnutím na vek poškodenej osoby, bližšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť," skonštatovala.



Podľa leteckých záchranárov išlo o 11-ročného chlapca, vrtuľník pristál na ihrisku. Dieťa následne v umelom spánku previezli do košickej nemocnice.



"Pacient bol u nás hospitalizovaný na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny s vážnymi poraneniami," uviedla vedúca komunikačného odboru Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Ladislava Šustová.



Nešťastnú udalosť potvrdil primátor Pataky, ktorý zakrátko po nej prišiel na miesto a stretol sa aj s rodičmi zraneného chlapca. K pádu žiaka z okna školy malo dôjsť okolo 9.30 h cez školskú prestávku. "Pravdepodobne došlo k nejakej nehode," povedal primátor. Ocenil rýchlu reakciu vedenia školy, záchranárov i psychológov, ktorých poskytlo gymnázium v meste, ozvala sa aj Služba včasnej intervencie z Trebišova. V piatok (20. 9.) majú žiaci školy voľno, budúci týždeň majú podľa primátora prísť do školy maďarsky hovoriaci psychológovia, aby sa porozprávali s učiteľmi a deťmi.