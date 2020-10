Na ZŠ v Novom Meste sa objavil ďalší prípad nového koronavírusu

Bratislava 12. októbra (TASR) – Na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou Za kasárňou v bratislavskom Novom Meste sa objavil ďalší prípad nového koronavírusu. Pozitívne testovaný bol tentoraz jeden zo žiakov ôsmeho ročníka, od pondelka je tak v karanténe celá trieda. Informuje o tom na sociálnej sieti starosta Nového Mesta Rudolf Kusý aj mestská časť na svojej webovej stránke.



"Máme v karanténe ďalšiu triedu. Žiak sa nakazil v tanečnom súbore, v škole bol naposledy minulú stredu. Doma deti zostanú do konca tohto týždňa," približuje Kusý. Trieda zostane zatvorená do soboty 17. októbra.



Koncom minulého týždňa sa zároveň skončila karanténa jednej z tried šiesteho ročníka tejto školy, ktorá bola z rovnakého dôvodu zatvorená od 5. októbra.