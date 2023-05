Na ZŠ Vrútocká v Ružinove plánujú pristaviť nový pavilón

Bratislava 18. mája (TASR) - Bratislavská mestská časť Ružinov plánuje pristaviť nový pavilón na Základnej škole (ZŠ) Vrútocká. Má mať osem kmeňových učební, tri pomocné učebne a štyri kabinety. Predpokladaná hodnota zákazky je 3,1 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Cieľom tendra je zvýšenie počtu miest na základnej škole. "Objekt bude navrhnutý ako trojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu základnej školy z južnej strany tak, aby architektonicky dotvorila kompaktnosť hmoty celej budovy," spresňuje samospráva v oznámení. Zároveň by mala byť podľa nej bezbariérová.



Lehota na predkladanie ponúk do tendra je aktuálne do 12. júna.