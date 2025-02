Na župnej paralympiáde na Kubínskej holi sa súťažilo v lyžovaní

Dolný Kubín 23. februára (TASR) - Zapálením paralympijského ohňa na Kubínskej holi sa 21. februára slávnostne začala zimná edícia Župnej paralympiády 2025. Podujatie, ktoré už tretíkrát organizuje Slovenský paralympijský výbor (SPV) v spolupráci s mestom Dolný Kubín, Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a ďalšími partnermi, ponúklo zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži príležitosť vyskúšať si paralympijské športy a zažiť atmosféru súťaží. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



Do zimnej edície župnej paralympiády sa zapojilo takmer 20 športovcov so zdravotným znevýhodnením, ktorí na svahoch Kubínskej holi súťažili v paraalpskom lyžovaní a snoubordingu.



"Cieľom podujatia je nielen motivovať mladých športovcov, ale aj ukázať, že paralympijský šport je plnohodnotnou súčasťou športového sveta a inklúzia v ňom funguje," uviedol hlavný koordinátor projektov SPV Juraj Medera.



Pre verejnosť boli počas dňa pripravené sprievodné aktivity, ako napríklad možnosť vyskúšať si jazdu na špeciálnych monoski lyžiach, ktoré umožňujú hendikepovaným lyžiarom naplno si užívať zimné športy. Účastníci si mohli tiež zažiť simuláciu lyžovania so zrakovým znevýhodnením.



Podujatie podporilo aj mesto Dolný Kubín, ktoré sa dlhodobo angažuje v rozvoji inkluzívneho športu. "Naša podpora parašportu sa začala pred 13 rokmi parahokejom a dnes sa uchádzame o status národného inkluzívneho paracentra. Práve župná paralympiáda ukazuje, že šport nemá hranice a každý účastník, bez ohľadu na svoje obmedzenia, tu prekonáva sám seba a dokazuje, že odvaha a vytrvalosť sú silnejšie než akékoľvek prekážky," priblížil primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je Žilinský samosprávny kraj hrdým partnerom podujatia, pretože vďaka nemu téma inklúzie žije a spája zdravých športovcov s hendikepovanými. "Vzájomné prepojenie a odovzdávanie skúseností môže mladých športovcov motivovať k ďalším aktivitám a prispieť k ich duševnej pohode. Vieme, že aj mesto Dolný Kubín robí množstvo aktivít na podporu športovej inklúzie a posúva ju na vyššiu úroveň v rámci celého Slovenska. Preto sa veľmi radi podieľame na rôznych spoločných projektoch," dodala Jurinová.