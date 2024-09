Na zvolenskom sídlisku medzi bytovkami a hrádzou vznikne park

Zvolen 19. septembra (TASR) - Na sídlisku Záhonok vo Zvolene na priestranstve medzi bytovkami a hrádzou priehrady vznikne rekreačný park. Zhodli sa na tom mestskí poslanci, keď po dvoch rokoch novelizovali územný plán mesta. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.



Dodala, že iniciátorom je občianske združenie Občania Sekier-Môťová. "Poslanci za túto mestskú časť sa už postarali o krajinno-architektonickú štúdiu z dielne Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre," objasnila. Pribudnúť má napríklad aleja okrasných jabloní, dominantou priestoru však má byť platan, pod ktorým budú lavičky. "Hlavný chodník majú lemovať solárne lampy, aby sa zvýšila bezpečnosť, hlavne po zotmení. Okrem zelene počíta projekt s prírodnými aj detskými ihriskami a priestormi na vonkajšie cvičenie. Jeho súčasťou má byť aj pumptracková dráha," zhrnul plány Peter Košík z občianskeho združenia.



Do územného plánu zakreslili architekti aj viaceré cyklotrasy. Na podnet Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v ňom pribudla cyklotrasa Zvolen - Hronská Breznica z Pohronskej vetvy. Je súčasťou kostrovej siete cyklistických komunikácií BBSK. "Zvolenom prechádzajú aj ďalšie vetvy kostrovej siete kraja, konkrétne Hontianska a Podpolianska," povedal vedúci odboru územného plánovania zvolenského mestského úradu Peter Kašša. Mesto Zvolen ich zaradilo do zoznamu verejnoprospešných stavieb.



S ďalšími mesto Zvolen počíta, na niektoré už má spracované projektové dokumentácie. Sú to napríklad cyklistické chodníky Námestie SNP - Horné Lanice - sídlisko Západ-Tepličky, Námestie SNP - sídlisko Podborová, Námestie SNP - sídlisko Sekier.



Podľa Mojžišovej samospráva má vypracovanú projektovú dokumentáciu aj na rekonštrukciu verejnej komunikácie pozdĺž južnej strany zvolenskej priehrady. Komunikácia sa nachádza aj na pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. "Pre majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov čaká trasu zaradenie medzi verejnoprospešné stavby," spresnila.