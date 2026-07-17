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Nábrežie Dunaja v Komárne bude dotvárať osvetlený prístavný žeriav
Osvetlený žeriav zatraktívni panorámu mesta a zároveň pripomenie bohaté priemyselné, prístavné a lodnícke dedičstvo Komárna.
Autor TASR
Komárno 17. júla (TASR) - Nábrežie Dunaja v Komárne bude dotvárať nová dominanta. Ako informovala radnica, jeden z charakteristických prístavných žeriavov dostane v piatok nové dekoratívne osvetlenie.
Osvetlený žeriav zatraktívni panorámu mesta a zároveň pripomenie bohaté priemyselné, prístavné a lodnícke dedičstvo Komárna. Po skúšobnej prevádzke bude slávnostné osvetlenie od 17. júla trvalo svietiť každý večer. Jeho prevádzka bude prispôsobená aktuálnym svetelným podmienkam. „Nasvietenie ikonického prístavného žeriavu je výsledkom spolupráce mesta Komárno a spoločnosti Verejné prístavy,“ pripomenula radnica.
Realizáciu projektu dlhé roky komplikovali zložité vlastnícke vzťahy. V uplynulom období však Ministerstvo dopravy SR vyrovnalo majetkovoprávne pomery v prístave, vďaka čomu prešiel areál aj jeho zariadenia do správy spoločnosti Verejné prístavy. „Otvorili sa tak nové možnosti spolupráce medzi mestom a prístavom a zároveň sa sprístupnila časť dovtedy uzavretého prístavu širokej verejnosti,“ uviedol mestský úrad.
Pri prvom nasvietení bude žeriav žiariť vo farbách mestskej trikolóry Komárna. Moderná LED technológia ponúka množstvo ďalších možností. „V budúcnosti bude možné meniť farebnosť osvetlenia pri príležitosti medzinárodných dní, charitatívnych iniciatív, štátnych sviatkov či významných mestských podujatí,“ skonštatovala radnica.
Ako doplnila, história komárňanského prístavu je úzko spätá s obchodným významom Dunaja. Základy dnešného obchodného prístavu vznikli v období medzi dvoma svetovými vojnami. „Výstavba moderného prístavu sa začala v 20. rokoch minulého storočia, keď vznikli dodnes zachované sklady z červených tehál, bolo vybudované železničné napojenie a postupne sa rozširovali prístavné móla aj celá infraštruktúra prístavu,“ priblížil mestský úrad.
Osvetlený žeriav zatraktívni panorámu mesta a zároveň pripomenie bohaté priemyselné, prístavné a lodnícke dedičstvo Komárna. Po skúšobnej prevádzke bude slávnostné osvetlenie od 17. júla trvalo svietiť každý večer. Jeho prevádzka bude prispôsobená aktuálnym svetelným podmienkam. „Nasvietenie ikonického prístavného žeriavu je výsledkom spolupráce mesta Komárno a spoločnosti Verejné prístavy,“ pripomenula radnica.
Realizáciu projektu dlhé roky komplikovali zložité vlastnícke vzťahy. V uplynulom období však Ministerstvo dopravy SR vyrovnalo majetkovoprávne pomery v prístave, vďaka čomu prešiel areál aj jeho zariadenia do správy spoločnosti Verejné prístavy. „Otvorili sa tak nové možnosti spolupráce medzi mestom a prístavom a zároveň sa sprístupnila časť dovtedy uzavretého prístavu širokej verejnosti,“ uviedol mestský úrad.
Pri prvom nasvietení bude žeriav žiariť vo farbách mestskej trikolóry Komárna. Moderná LED technológia ponúka množstvo ďalších možností. „V budúcnosti bude možné meniť farebnosť osvetlenia pri príležitosti medzinárodných dní, charitatívnych iniciatív, štátnych sviatkov či významných mestských podujatí,“ skonštatovala radnica.
Ako doplnila, história komárňanského prístavu je úzko spätá s obchodným významom Dunaja. Základy dnešného obchodného prístavu vznikli v období medzi dvoma svetovými vojnami. „Výstavba moderného prístavu sa začala v 20. rokoch minulého storočia, keď vznikli dodnes zachované sklady z červených tehál, bolo vybudované železničné napojenie a postupne sa rozširovali prístavné móla aj celá infraštruktúra prístavu,“ priblížil mestský úrad.