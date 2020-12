Nábrežie v Dolnom Kubíne je zelenšie, vysadili tam desiatky stromov

Dolný Kubín 11. decembra (TASR) – Na nábreží rieky Orava v Dolnom Kubíne vysadili 35 nových stromov. Ide o náhradu za prestarnuté dreviny, ktoré musela dať samospráva vlani v októbri odstrániť.



"Vysadili sme stromy, ktoré budú dlhé roky plniť svoju funkciu a budú bezpečné pre ľudí. Ide o 32 pyramidálnych bukov a tri hrušky okrasné," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



Stromy pribudli v úseku od kolonádového mosta smerom k cestnému mostu. Sú staré sú od deviatich do 15 rokov. "Buk dorastá do výšky zhruba desať, 15 metrov a do šírky jeden až tri metre. Je prestriedaný okrasnou hruškou, ktorá dorastá zhruba do šírky päť metrov a výšky osem metrov," priblížil Martin Vaňo z dolnokubínskeho záhradníctva. Doplnil, že stromy sú vhodné do intravilánu mesta a nepotrebujú takmer žiadnu údržbu.



Ďalší projekt náhradnej výsadby realizovala radnica na ulici Milana R. Štefánika. "Nachádza sa tu pás zelene medzi cestným obrubníkom a novozrekonštruovaným chodníkom, kde sme robili jemné terénne úpravy. Vrátime tu okrasný trávnik, do ktorého sme vysadili 18 čerešní," objasnil vedúci odboru dopravy na dolnokubínskom mestskom úrade Miroslav Kosmeľ.



V páse, kde vysadili čerešne, sa nachádza ešte osem starých hlohov. Mesto požiadalo príslušný orgán ochrany prírody o povolenie na ich výrub, nahradiť ich plánuje novými stromami.