< sekcia Regióny
NABÚRAL DO DETSKÉHO IHRISKA: Nafúkal 2,83 promile
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Medzev 9. apríla (TASR) - V meste Medzev (okres Košice-okolie) na sídlisku Mladosť narazil vodič vozidla zn. Hyundai do oplotenia detského ihriska, ktoré poškodil. Po nehode z miesta odišiel. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vďaka kamerovému záznamu sa však podarilo stotožniť vozidlo aj vodiča. Ten sa k skutku priznal a pri dychovej skúške nafúkal 2,83 promile,“ uviedla polícia.
Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Prípad dokumentuje oddelenie dopravných nehôd Košice-okolie.
