Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
NABÚRAL DO DETSKÉHO IHRISKA: Nafúkal 2,83 promile

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Autor TASR
Medzev 9. apríla (TASR) - V meste Medzev (okres Košice-okolie) na sídlisku Mladosť narazil vodič vozidla zn. Hyundai do oplotenia detského ihriska, ktoré poškodil. Po nehode z miesta odišiel. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vďaka kamerovému záznamu sa však podarilo stotožniť vozidlo aj vodiča. Ten sa k skutku priznal a pri dychovej skúške nafúkal 2,83 promile,“ uviedla polícia.

Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Prípad dokumentuje oddelenie dopravných nehôd Košice-okolie.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

KOMENTÁR J. HRABKA: Pán poslanec

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát