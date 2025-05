NABÚRAL DO DVOCH ÁUT: Vodič nafúkal 2,13 promile

Lehota pod Vtáčnikom 12. mája (TASR) - Polícia obvinila 25-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič Volkswagenu narazil v nedeľu (11. 5.) večer v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza) do dvoch áut, v dychu mu namerali alkohol. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



„Obvinený na parkovisku pred bytovým domom počas otáčania a cúvania spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej pravou zadnou časťou vozidla narazil do prednej časti tam zaparkovaného auta Peugeot. Tiež narazil pravou prednou časťou vozidla do zadnej časti vozidla Škoda,“ opísali policajti.



Na miesto podľa nich privolali policajnú hliadku, ktorá muža pri kontrole podrobila dychovej skúške. „Tá skončila s pozitívnym výsledkom merania 1,02 mg/l, čo predstavuje 2,13 promile alkoholu v dychu,“ doplnila.



Muža policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.